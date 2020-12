Smiltenes novadā īpaši piedomā par pārtikas paciņu saturu

Smiltenes novadā 5. līdz 9. klašu izglītojamie, kuri mācās attālināti, jau saņēmuši pirmās pārtikas pakas, ko ārkārtējās situācijas laikā nodrošina Smiltenes novada pašvaldība atbilstoši pusdienu izmaksām nedēļā. Finanšu līdzekļu apmērs vienam izglītojamajam brīvpusdienām ir 1,42 eiro dienā. To, kādi pārtikas produkti ietilps iknedēļas sūtījumā, ir katras skolas pārziņā.

«Esmu daudzbērnu ģimeņu klubā, kurā aktīvi iesaistās mammas no visas Latvijas. Līdzīgi kā Smiltenē, arī citviet skolēni, kuri mācās mājās, tiek nodrošināti ar pārtikas pakām. Sociālajos tīklos diskusijās ik pa laikam kāda mamma ielika no skolas saņemtās pakas bildi. Dažas patiešām izskatījās slikti. To visu redzot, jutos ļoti patīkami pārsteigta, kad dēli, kas mācās Smiltenes vidusskolas 7. un 9. klasē, saņēma savas pārtikas pakas. Atzīšos, ka neko tik labu nebiju gaidījusi. Tas šajā laikā ir liels atspaids ģimenei. Pakas piegādātas divas reizes, katrā produkti nedaudz atšķīrās. Priecājos, ka ir arī pankūku maisījumi, jo tas bērniem atvieglo gatavošanas procesu. Jā, bērniem patīk gatavot. Vienu dienu dēli paši bija izlasījuši, kā pareizi lietot maisījumu, ko tam vēl pievienot klāt, lai uzceptu garšīgas pankūkas. Ja arī turpmāk plānots dažādot pārtikas produktus, tad klāt varētu pielikt arī brokastu pārslas, jo tās vienmēr aiziet uz urrā,» saka trīs Smiltenes vidusskolas skolēnu māmiņa Liene Lauceniece.

Viņa arī piebilst, ka pārtikas pakas esot praktiskākas un noderīgākas kā siltās pusdienas, kas skolēniem tika piegādātas pavasarī. «Ja meitiņa, kas ir jaunākā no bērniem, paēda labi, tad pusaudžiem gribējās vēl. Tagad ir labi visiem,» saka L. Lauceniece.

«Jāpiekrīt, skola rīkojas atbildīgi, arī pārtikas pakas tiešām labas un noderīgas. Garšīgi, veselīgi un dažādi produkti. Pusaudži var paši sev pagatavot pusdienas, un tie, kuri vēl nemāk, var mācīties gatavot un mazāk rūpju vecākiem. Jācer, ka tiešām ģimenes pratīs novērtēt. Bet varbūt redakcija var noskaidrot, kā pašvaldība izlietos pāri palikušo naudu par iepriekšējām divām nedēļām – vai tiks piegādātas pārtikas pakas vai, piemēram, taloni vēlāk skolā? 7. līdz 12. klašu skolēni jau gandrīz mēnesi mācās attālināti,» portālā ziemellatvija.lv raksta kāda skolēna mamma.

Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina paskaidro, ka līdz šim piegādātie sūtījumi skolēniem bija lielāki. «Vienā reizē saņemtais bija pārtikas paka divām nedēļām. Šādi sūtījumi bija divi. Iespējams, arī turpmāk pakas tiks piegādātas lielākas, bet reizi divās nedēļās. Par to saturu gādā skolas virtuves saimniece Inesīte (Inese Brakmane – redakcijas piezīme),» saka I. Vergina.

Pieliek pūles, apzinot piegādātājus un izvēloties labāko

SIA «Vibo» ēdināšanas pakalpojumus nodrošina Smiltenes vidusskolas ēkās Dakteru un Dārza ielā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Inese Brakmane laikrakstam stāsta, cik lielas pūles tiek ieguldītas, lai pārtikas paku saturs vienlaikus būtu kvalitatīvs, uzturvielām vērtīgs un daudzveidīgs.

«Vispirms ir nepieciešams apzināt piegādātājus, kurš no visiem ir spējīgs piegādāt produktus par lētāku cenu. Komplektējot pārtikas pakas, raugāmies caur mammas prizmu, jo tās vislabāk zina, kas bērniem nepieciešams, garšo un ko viņi paši var pagatavot. Mums ir svarīgi mūsu skolnieciņi. Virtuvē strādā vairākas mammas, un es ieklausos viņu teiktajā. Svarīgi, lai no produktiem, ko iedodam, bērni paši spētu gatavot. Protams, katra šāda paka ir atspaids ģimenei, tāpēc ar aģentiem cīnos arī par atlaidēm. Izmantojam «Dobeles Dzirnavnieka» augstvērtīgo produkciju, kas veikalos ir nopērkama par krietni augstāku cenu. Te vēl ir pluss, ka produktu klāsts ir ļoti plašs, ar ko var variēt. Izmantojam Latvijas produkciju, bērni saņem arī garšīgus ābolus no Palsmanes. Vienīgi sviests ir poļu, tas ir lētāks kā Latvijas, taču tikpat kvalitatīvs. Saņēmām zvanu no «Smiltenes piena», kuri ir gatavi piedāvāt savu produkciju ar atlaidi,» stāsta I. Brakmane.

Skolas virtuves saimniece šajā laikā jau paguvusi saņemt atgriezenisko saiti, dzirdot, kā skolēni paši cepuši gan pankūkas, gan ātro kūku, kuras maisījums bija pirmajā pārtikas paku piegādē. «To dzirdēt sagādā prieku. Centīsimies, cik vien labi iespējams, arī turpmāk. Piemēram, griķus apzināti nelikām, jo tos, visticamāk, cilvēki atēdās jau pavasarī. Toties ir vistas gaļas konservi, kurus var apcept uz pannas un pievienot makaroniem. Vienkārši pagatavot un arī garšīgi,» pilnus vēderus un arī izturību šajā savādajā laikā ikvienam novēl SIA «Vibo» valdes priekšsēdētāja.

Pietiek visai nedēļai, tā saka Smiltenes vidusskolas 5. klases skolnieka Ronalda mamma Inga Gailuma. Viņas dēlam garšo viss no iekļautajiem produktiem, izņemot «Rasēna» pienu mazajās paciņās, jo ikdienā ģimenē uzturā lieto treknāku pienu. «Kolosālas pakas! Tajās ir krējums, desa, biezpiens, kausētais siers, makaroni, kūkas maisījums, pankūkas, āboli. Dēls labi izteicās arī pavasarī par gardajām pusdienām. Vecāki var tiešām novērtēt, ka Smiltenes novadā tā domā par savējiem,» laikrakstam stāsta I. Gailuma.

Ņem vērā vecāku ierosinājumus

«Ziemeļlatvijas» uzrunātās skolas Smiltenes novada pagastos atklāj, ka pilnīgi visi skolēnu vecāki šoruden ir piekrituši saņemt pārtikas pakas, kuru bērni mācās mājās. Lauku skolas jau arī pirmās ārkārtējās situācijas laikā skolēniem piegādāja pārtikas pakas, nevis pusdienu porcijas.

Blomes pamatskolas direktore Guntra Dūle stāsta, ka sortiments mainās, taču skola raugās, lai reizi mēnesī būtu pamatlietas – eļļa, cukurs, milti. Tie ik nedēļu tiek papildināti ar dārzeņiem un augļiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā bija banāni, bietes, šajā – apelsīni, skābēti kāposti. Zinu, ka tas ir ne tikai finansiāls, bet arī morāls atbalsts, par ko vecāki ir priecīgi. «Tas nemaz nav viegls darbs pavārītēm – izdomāt, kā labāk. Pasūtām produktus pēc tāda principa, ka mēs pašas gribētu saņemt šādu paciņu. Bērniem garšo cīsiņi, un arī tos iekļāvām. Vienlaikus svarīgi, lai būtu pārstāvēti visu uzturgrupu produkti,» stāsta G. Dūle.

Blomes pagastā skolēniem pārtikas pakas piegādā pie namdurvīm nedēļas vidū. Lai arī tie ir aptuveni četrdesmit bērni, piegāde aizņem vairāk nekā divas stundas.

Variņu pamatskolas direktore Taiga Kalniņa stāsta, ka pārtikas pakas izdevās nokomplektēt viegli, jo iestrādes bija jau pavasarī, kā arī apzinātas bērnu vecāku vēlmes un ierosinājumi. «Pirmo paku skolēni saņēma par pirmajām divām nedēļām, otrā jau bija par vienu nedēļu. Tā tas būs arī šonedēļ. Iekļaujam cīsiņus, sardeles, gurķus, tomātus, olas un vēl citus produktus, kurus variējam. Viss ir pārdomāts tā, lai bērni būtu paēduši un apmierināti,» laikrakstam saka Variņu pamatskolas direktore.

Atskatoties uz pavasarī notiekošo, Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa uzskata, ka nevajag vecākiem kautrēties saņemt šādu palīdzību no pašvaldības. Un nevajag domāt, ka pārtikas pakas domātas mazāk turīgām ģimenēm. Tās pienākas jebkuram Smiltenes novada skolēnam, kurš mācās attālināti. «Tāpēc, sākoties otrajai ārkārtējai situācijai Latvijā, Grundzāles pamatskolas 7. līdz 9. klašu skolēnu vecākiem uzrakstīju, ka šādas pakas būs un, ja kāds tomēr nevēlas saņemt, tad lai informē. Nevienu noraidošu atbildi nesaņēmu. Tātad tomēr ir svarīgs arī veids, kā uzrunājam vecākus,» secina V. Elstiņa.

Arī Grundzālē vaicāts vecākiem, ko viņi no produktiem vēlētos redzēt pārtikas pakās skolēniem. Līdzīgi kā citās skolās, arī šajā viens no produktiem bija cīsiņi. «Gatavojot paciņas, jāraugās derīguma termiņi. Viss stingri jāpārdomā, jo dažādus produktus uz skolu piegādā atšķirīgās dienās. Dažbrīd nākas iespringt, bet rezultāts, manuprāt, ir labs,» saka Grundzāles pamatskolas direktore.