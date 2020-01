Smiltenes novada TIC piedalīsies tūrisma izstādē “Balttour 2020”

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) piedalīsies starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2020”, kas norisināsies no 31. janvāra līdz 2. februārim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Tūrisma izstādē Smiltenes novada TIC piedalīsies kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem kopīgajā stendā “Vidzemes pieturvietas”.

Smiltenes novada TIC izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar gada lielākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem, Smiltenes novada velo maršrutiem, interesantākajiem apskates objektiem, dabas bagātībām, tūrisma piedāvājumiem un aktualitātēm.

Izstādes laikā Smiltenes novada TIC kolektīvam pievienosies Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji. 31. janvāra rītā Donu Ilze iepazīstinās ar jaunās rezidences - Brantu muižas piedāvājumu, smalkas un ne tik smalkas degustācijas, kā arī būs iespēja uzzināt vairāk par Pirts skolu un parotaļāties ar dažādiem zāļu skrubīšiem.

1. februāra rītā no saimnieka Ervina Labanovska būs iespēja uzzināt visu par un ap dzirkstošajām bērzu sulām “Birzī”, ekskursijām saimniecībā un degustēt daudzos bērzu sulu veidus un bērzu sīrupu. Ja laiks būs labvēlīgs un jau tecēs kļavu sulas, tad būs iespējams degustēt arī tās. Vēl sestdienas rītā varēsiet uzzināt par aktīvās atpūtas iespējām Smiltenē – supošanu, laivošanu un piedzīvojumiem dabā no “Annes laivas” pārstāvjiem. Savukārt 1. februāra pēcpusdienā Jānis Griezāns no z/s “Tīreļi” piedāvās nogaršot dažādus veselīgus augļu un ogu kaltējumus.

2. februāra pēcpusdienā aktīvās TLMS “Smiltene” dalībnieces iepazīstinās ar savu jauno ekskursiju un meistardarbnīcu piedāvājumu grupām.

Uz tikšanos tūrisma izstādē “Balttour 2020” stendā “Vidzemes pieturvietas”!