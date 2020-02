Smiltenes novada TIC veiksmīgi aizvadījis tūrisma izstādi “Balttour 2020”

No 31. janvāra līdz 2. februārim Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2020”. Divās tematiskajās hallēs pulcējās 850 dažādu valstu tūrisma uzņēmumi un to pārstāvji. Atklāt tūrisma iespējas Latvijā un pasaulē bija ieradušies 28 364 interesenti, no kuriem vairāk nekā 5,7 tūkstoši bija nozares profesionāļi.

Jau septīto gadu pēc kārtas Smiltenes novads tūrisma izstādē piedalījās kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem zem kopīgā nosaukuma “Vidzemes pieturvietas”, lai kopīgi prezentētu šo četru novadu plašo tūrisma piedāvājumu.

Smiltenes novads izstādes apmeklētājus iepazīstināja ar Smiltenes novada dabas bagātībām, apskates objektiem, kultūrvēsturisko mantojumu, velo maršrutiem, tūrisma uzņēmējiem un mājražotājiem kā arī iepazīstināja ar Smiltenes novada 2020. gada lielāko pasākumu plānu, īpaši izceļot Smiltenes simtgades pasākumus, jo 2. janvārī Smiltenei apritēja 100 gadi kopš iegūtas pilsētas tiesības.

Visās trīs izstādes dienās Smiltenes novada TIC kolektīvam pievienojās Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji, kuri sniedza ieskatu savā tūrisma piedāvājumā. Ilze Briede jeb īstena latviešu saimniece “Donu Ilze” prezentēja savas jaunās rezidences Brantu muižas piedāvājumu, Ervins Labanovskis piedāvāja nogaršot dažādus bērzu sulu “BIRZĪ” veidus, “Annes laivas” pārstāvji iepazīstināja ar aktīvās atpūtas iespējām Smiltenes novadā, Jānis Griezāns no z/s “Tīreļi” piedāvāja nogaršot dažādus ogu un augļu kaltējumus un aktīvās TLMS “Smiltene” dalībnieces iepazīstināja ar jauno ekskursiju un meistardarbnīcu piedāvājumu. Savukārt tirdzniecības zonā, visas trīs dienas, varēja sastapt maizes muzeja un kafejnīcas “Kukaburra” saimnieku Jāni Krieķi un iegādāties viņa gatavoto produkciju.

Smiltenes novada TIC, saka lielu paldies Smiltenes novada tūrisma uzņēmējiem par dalību tūrisma izstādē “Balttour 2020”.

Nākamgad tūrisma izstāde - gadatirgus “Balttour 2021” norisināsies no 5. līdz 7. februārim.

Jau šajā nedēļas nogalē, no 7. līdz 9. februārim, zem kopīgā nosaukuma “Vidzemes pieturvietas” Smiltenes novads kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem piedalīsies tūrisma izstādē “Tourest 2020” Tallinā, Igaunijā.