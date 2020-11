Smiltenes novadā trūcīgie un maznodrošinātie par bezmaksas maskām interesi izrāda minimāli

Novembrī sejas maskas trūcīgajām un maznodrošinātajām personām visā Latvijā gādā valsts, bet izsniedz katra pašvaldība atsevišķi. Smiltenes novadā šobrīd ir 146 iedzīvotāji ar trūcīgas personas statusu un 352 ar maznodrošinātas personas statusu, bet 24 saņem aprūpes mājās pakalpojumus. Aktivitāte pagaidām ir niecīga, Smiltenē tikai četri cilvēki vērsušies Sociālajā dienestā pēc maskas.

Daudzreiz lietojamās higiēniskās maskas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem tiek gādātas par valsts naudu, tās valdības uzdevumā iepērk Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Pašvaldībās sejas maskas nogādās ar civilās aizsardzības koordinatoru starpniecību. Daļa pašvaldību jau ir saņēmušas sūtījumu, Smiltenes novadā piegāde plānota nākamajā pirmdienā, 16. novembrī. Līdz šim iepriekš pieminētā iedzīvotāju grupa Sociālajā dienestā varēja saņemt vienreizlietojamās medicīniskās maskas. «Informācija par sejas masku pieejamību ir publiska, par to vēstījuši visi lielākie mediji, arī pašvaldība informāciju publicējusi savā mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Smiltenē šādu vajadzību izrādījuši tikai četri cilvēki. Tas ir ļoti maz,» saka Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika ziņo, ka Sociālais dienests maznodrošinātajiem iedzīvotājiem maskas Smiltenes novadā izsniegs pēc to faktiskajām dzīvesvietām. Tādēļ iedzīvotāji līdz 20. novembrim aicināti sazināties ar dzīvesvietai tuvāko sociālo darbinieku. Sociālais darbinieks atzīmēs ierašanās laiku, kad katrs varēs ierasties pēc maskas, lai neradītu lieku drūzmēšanos un ievērotu epidemioloģiskās krīzes mazināšanas drošības pasākumus.

Sociālajā dienestā «Ziemeļlatvija» noskaidroja, ka pirmajā piegādē novembrī katra trūcīgā vai maznodrošinātā persona varēs saņemt vienu vairākas reizes lietojamo higiēnisko masku, bet decembrī otru.

Atgādinām, ka «Covid-19» infekcijas izplatības pārvaldības likums paredz, ka pašvaldībām to mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām ir jānodrošina bezmaksas higiēnisko masku izsniegšana, ņemot vērā to, ka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana publiskās vietās ir obligāta. Jāpiebilst arī tas, ka no 20. novembra Latvijā par mutes un deguna aizsega nelietošanu cilvēkiem varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz piecdesmit eiro.