Smiltenes pensionāri plāno vairākas ekskursijas

Smiltenes pilsētas pensionāru apvienība jau saplānojusi jaunas ekskursijas visam gadam un aicina pieteikties līdzbraucējus.

No tām tuvākā notiks 16. jūnijā uz peoniju svētkiem Kalsnavas arborētumā. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētums ir lielākā kokaugu kolekcija Austrumlatvijā, kur no agra pavasara līdz vēlam rudenim iespējams apskatīt ap 2500 dažādu koku sugu un 45 000 stādu. Peoniju svētki tur ir viens no gaidītākajiem pasākumiem, kas iemantojis daudzu selekcionāru un peoniju draugu ievērību.

Savukārt 24. augustā Smiltenes pensionāru apvienība rīko braucienu uz koncertu Likteņdārza amfiteātrī “Saule. Pērkons. Daugava”, kas veltīts Baltijas ceļa 30. gadadienai. Koncertā Atmodas laika sirsnīgākās dziesmas izpildīs Latvijā populāri mūziķi.

No 8. līdz 13. oktobrim pensionāru apvienība aicina doties ekskursijā uz Slovākiju. Turpceļā nakšņošana notiks Polijā, lai varētu apskatīt klosteri, kur atrodas Čenstohovas Dievmātes brīnumainā svētbilde, kas tiek dēvēta arī par Melno Madonnu un ir pazīstama ar neskaitāmiem brīnumiem un pārdabiskām spējām. Laiks saplānots tā, lai pulksten 6 no rīta ceļotāji redzētu Dievmātes ikonas atvēršanu, kas ir iespaidīgs, skaists pasākums.

“Polijā skatīsim arī Krakovu un sāls raktuves, bet Slovākijā – alas un kalnus. Daudz esam padomājuši par to, lai izbaudītu rudeni Tatru kalnos. Pagarinot vasaru, apmeklēsim baseinus,” teic Smiltenes pensionāru apvienības vadītāja Rita Bormane.



Pieteikties ekskursijām un uzzināt sīkāku informāciju par plānoto programmu var, zvanot Ritai Bormanei (tālrunis 26514012).