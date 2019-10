Smiltenes pilsētvidē ienākušas lielformāta gleznas

Kopš oktobra sākuma Vecais parks un Tepera promenāde Smiltenē ir ne tikai pievilcīga vieta atpūtai un pastaigām, bet arī brīvdabas izstāžu zāle, un tāda tā būs līdz pat nākamā gada pavasarim.

Gājēju celiņu malās un citviet izliktas rāmjos ievietotas 10 lielformāta gleznas, ko pērn rudenī Smiltenes pagasta Kalnamuižā uzgleznoja mākslinieces – amatieres no Smiltenes un Balvu novadiem.

Nezaudēs burvību lietavās un puteņos

Šie oriģinālie vides objekti ar potenciālu kļūt par tūristu piesaistes magnētu tapuši, pateicoties Smiltenes novada biedrības “Abulas lauku partnerība” un tās sadarbības partneru īstenotajam projektam, kura iniciatore ir šās biedrības starptautisko projektu koordinatore Maira Kupriša. “Abulas lauku partnerība” ir galvenais Latvijas partneris projektā “Handicraft festival – transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009, kas tiek īstenots ELFLA fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.3 “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta finansētājs ir ELFLA – Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta partneri ir arī vietējās rīcības grupas “Balvu rajona partnerība” un “LAG Karhuseutu” no Somijas.

Viena no projekta aktivitātēm 2018. gada rudenī bija sešas dienas ilga mākslas nometne Kalnamuižā, kurā strādāja septiņas mākslinieces no Smiltenes novada un septiņas mākslinieces no Ziemeļlatgales, skolotāju uzraudzībā radot lielformāta gleznas abstraktās mākslas stilā. Tagad viņu darbus var apskatīt ikviens interesents. Vecajā parkā un pie Tepera ezera izliktas visas 10 gleznas piecos rāmjos (divas vienā rāmī, katra glezna skatāma no savas puses un abas veido vienu stāstu).

“Gleznas nezaudēs burvību arī tumšajos gadalaikos, rudens lietavās un ziemas puteņos. Tam palīdzēs šim nolūkam izraudzītās krāsas, izgaismojums un fluorescentā gleznošanas tehnika, jo fluorescējošo krāsu dēļ gleznas naktī izskatās citādāk nekā dienā. Lai skatīšanās būtu interesantāka, apmeklējot brīvdabas gleznu izstādi vakara stundās, aicinām līdzi ņemt lukturīšus vai arī atnākt apskatīt gleznas, kad spīd pilnmēness,” aicina Maira Kupriša.

Par gleznu vizuālo noformējumu parūpējās Smiltenes uzņēmums SIA “ITS Tehnoloģijas”, bet rāmjus izgatavoja IU “D. Piebalga” no Kocēnu novada. Izvērstāku informācija par gleznām varēs izlasīt Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā. Jāņem vērā, ka katrā gadalaikā vai diennakts laikā gleznas izskatīsies citādi, jo pati daba fonā glezno savu gleznu.

Vēlāk nonāks pašvaldības īpašumā

Kad lielformāta gleznu brīvdabas izstāde nākamgad noslēgsies, tad gleznas un to rāmji pāries Smiltenes novada domes īpašumā un dome tos tālāk varēs izmantot pēc saviem ieskatiem.

“Mēs, pašvaldība, esam priecīgi un pateicīgi par šo biedrības “Abulas lauku partnerība” izrādīto iniciatīvu un projekta rezultātu. Šādi vides objekti – lielformāta gleznas – ļoti atdzīvina Veco parku,” teic Smiltenes novada domes teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine. Viņa atzinīgi novērtē arī gleznu rāmjos iestrādāto Smiltenes novada simbola – rudzupuķes – motīvu, ko šobrīd nevar redzēt, jo to aizklāj gleznas. Pašvaldībai ir iecere rāmjos nākotnē ievietot citas gleznas vai citus mākslas darbus, kā arī kādu laiku atstāt rāmjus tukšus, lai cilvēki varētu tajos iekāpt un fotografēties. Rāmju konstrukcija ir stabila un to atļauj, piebilst A. Kukaine.