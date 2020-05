Smiltenes poliklīnikā atsāk plānveida ambulatoro pakalpojumu sniegšanu

No maija vidus SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” poliklīnikā pēc ilgākas prombūtnes pakāpeniski atgriežas tie speciālisti, kuriem bija noteikti ierobežojumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, lai samazinātu iespējamas inficēšanās risku ar “Covid-19” infekciju.

“Lai ierobežotu pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes slimnīcas poliklīnikas telpās, visi pakalpojumi tiek veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Priekšroka tiks dota pacientiem, kuriem vizīte pie speciālista vai izmeklējums tika atcelts izsludinātās ārkārtējās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, kā arī pacientiem ar akūtām saslimšanām. Lai pieteiktos pie speciālista vai uz izmeklējumu, var sazināties ar reģistratūru pa tālruni 64772534 vai e-pastā [email protected],” informē SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” administrācija.

Pagājušajā nedēļā tika atsākti veloergometrijas izmeklējumi, pacientus atsācis pieņemt arī traumatologs, ortopēds Viktors Vilks un ķiruģe Baiba Gabrāne. Savukārt no 1. jūnija poliklīnikā atsāks strādāt rentgena kabinets un fizikālās medicīnas un rehabilitācijas kabinets (fizikālās terapijas procedūras, fizioterapeiti, masieris). Lai nodrošinātu pacientu plūsmas ierobežojumus, šie pakalpojumi tiks veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Savukārt elektrokardiogrāfijas izmeklējumi uz darbinieka prombūtnes laiku ir pieejami Smiltenes slimnīcas Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Traumpunkts turpina sniegt medicīnisko palīdzību kā līdz šim – visu diennakti.

Saistībā ar pakāpenisku ambulatoro pakalpojumu atjaunošanu reģistratūras darba laiks līdz 29. maijam ir no pulksten 8 līdz 14. Savukārt no 1. jūnija reģistratūra atsāks darbu ierastajā darba laikā no pulksten 8 līdz 16.30.

Iestādes administrācija aicina pacientus pie speciālista vai uz izmeklējumu ierasties īsi pirms noteiktā pieraksta, poliklīnikas telpās ievērot fizisko distancēšanos, lietot sejas aizsargmaskas (ieteicams – redakcijas piezīme) un roku dezinfekcijas līdzekļus.

“Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka patlaban netiek uzņemti jauni klienti Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā. Ņemot vērā, ka nodaļas iemītniekiem ir lielāks risks saslimšanai smagākā formā ar “Covid-19” infekciju, joprojām ir liegts tos apciemot tuviniekiem.