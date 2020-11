Smiltenes poliklīnika saīsina darba laiku

Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” saīsinājusi Smiltenes poliklīnikas darba laiku no šās otrdienas, 17. novembra, līdz šā gada 30. decembrim, saglabājot iespēju saņemt visus ārstniecības iestādes sniegtos ambulatoros pakalpojumus.

Saīsinātais darba laiks attiecas uz poliklīnikas reģistratūru, bet neattiecas uz poliklīnikas telpu nomniekiem, “Ziemeļlatvijai” skaidro Ilze Majore, SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Medicīniskās aprūpes nodaļas vadītāja. Piemēram, “Līvena aptieka” strādās bez izmaiņām, noskaidroja “Ziemeļlatvija”.

Lēmumu saīsināt poliklīnikas darba laiku “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pieņēmusi, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un “Covid-19” infekcijas izplatību, tajā skaitā Smiltenes novadā un rūpējoties par savu pacientu un darbinieku drošību.

Līdz 30. decembrim Smiltenes poliklīnikas reģistratūra strādās no pulksten 8 līdz 15 pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās un no pulksten 8 līdz 18 ceturtdienās (sestdienās un svētdienās – slēgts). Reģistratūras darba laiks var mainīties atkarībā no speciālistu pieņemšanas laikiem. Darba laika izmaiņas ir veiktas arī fizioterapeitu pieņemšanām, elektrokardiogrāfijas, rentgenoloģijas izmeklējumiem un fizikālās terapijas procedūrām (sīkāka informācija – reģistratūrā).

Lai pieteiktos pie speciālista vai uz izmeklējumu, pacientiem ir jāsazinās ar Smiltenes poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 64772534 vai pa e-pastu [email protected].

Piesakoties pa e-pastu pie speciālista vai uz izmeklējumu, e-pastā jānorāda, kāds izmeklējums vai speciālists ir nepieciešams, pacienta vārds un uzvārds, pacienta personas kods,vēlamais vizītes laiks un tālruņa numurs. Smiltenes slimnīcas reģistratūras darbinieki sazināsies ar pacientu vienas dienas laikā, lai precizētu pieraksta laiku pie speciālista vai uz izmeklējumu.

“Aicinām visus būs saprotošiem un ar iecietību izturēties pret iespējamām neērtībām. Sargāsim sevi un citus!” aicina “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”.