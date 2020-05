Smiltenes pusē veido “frīkbaikus”, kas liks acīm ieplesties

Velo entuziasts Gatis Kreicbergs pirms pāris gadiem no Rīgas pārcēlās uz Smiltenes puses Launkalni, kur pirmās Latvijas brīvvalsts laikā celtā saimniecības ēkā iekārtota nekur citur neredzētu velo novietne.

Gatis plašajā noliktavā nevar norādīt savu mīļāko braucamo. Tāda vienkārši neesot. Katrs izveidotais velosipēds ir mīļš un tuvs.

Šobrīd saimniecības ēkā ir līdz 40 braucamiem velosipēdiem. To vidū pavisam noteikti izceļas arī īpaši augsts braucamais. Gatis jau pirms sešiem gadiem nonāca “Bez Tabu” redzeslokā, kad viņš pa Rīgas ielām vizinājās ar augsto riteni.

Gatis priecājas par ikvienu detaļu, zobratu, riteņa rāmi, kas nonāk viņa rīcībā un ko var izmantot velosipēdu izgatavošanai. Bieži vien pasūtītājiem ir jau skaidra vīzija, ko viņi vēlas, tad atliek tikai atrast, no kā to izgatavot. Savulaik no Stokholmas Gatis pārvedis tandēma riteni, kas izrādījies 1921. gada ražojums. Tas gan joprojām gaida savu kārtu. Gatim ir galdnieka izglītība, bet pavisam noteikti viņam ir atslēdznieka ķēriens.

Gatis Kreicbergs Velo entuziasts

Šis korķītis nekad nav bijis korķītis. Vītne ir no dakšas augšējā daļa. Šī detaļa ir uzgrieznis, kas kādreiz skrūvējās virsū, lai nofiksētu dakšu. Spārniņi ir no veclaicīgas skrūves priekšējam ritenim, lai varētu pievilkt ar roku. Vēl pa vidu iemetināta cita skrūvīte, lai nebūtu caurums. No četrām daļām sastāv korķītis.

Runājot ar riteņu izgatavotāju, rodas pārliecība, ka viņš par katru savu garadarbu būtu gatavs izstāstīt pat sīkākās detaļas.

Velo meistars labprāt ļauj izbraukt ar viņa radītajiem riteņiem. Ja sākotnēji šķiet, ka ir gandrīz neiespējami uzsēsties uz velosipēda, kas ir aptuveni divas reizes augstāks nekā tā ciltsbrāļi, tad, klausot meistara instrukcijām, pavisam drīz jau “Bez Tabu” žurnālists ir uz velosipēda sēdekļa. Tikpat grūti varētu likties nokāpšana no velosipēda, taču arī tas patiesībā ir ļoti viegli izdarāms.

Gatim ir idejas vēl daudziem velosipēdiem, un viņš priecātos īstenot arī citu idejas.