Smiltenes vidusskola aicina iesaistīties Absolventu klubā

Visiem absolventiem, kuri ir pabeiguši kādu no Smiltenes vispārizglītojošajām skolām, ir iespēja atkal iekļauties savas bijušās skolas dzīvē.

Smiltenes vidusskola aicina viņus iesaistīties Absolventu klubā. Mērķis ir apvienot tos skolu beidzējus, kuriem ir, ko teikt, un kuriem ir, ar ko dalīties gan savstarpēji, gan ar Smiltenes vidusskolu, uzsver Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

Ir, no kā iegūt pieredzi

Tā tiktu veidota un stiprināta absolventu savstarpējā saikne un mijiedarbība ar Smiltenes vidusskolu. Tikpat būtiski skolai ir ar Absolventu kluba palīdzību radīt vidi informācijas un pieredzes apmaiņai un profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai.

Absolventu zināšanas, pieredze un resursi lieti noderēs tagadējiem Smiltenes vidusskolas audzēkņiem profesionālās karjeras izvēlē. “Mums interesē mūsu absolventu dzīves stāsti – gan viņu personības, gan profesionālie sasniegumi, jo tas var palīdzēt tagadējiem skolēniem izvēlēties nākotnes profesiju. Mums ir, ar ko lepoties. Smiltenes skolu absolventi gan raksta grāmatas, gan strādā zinātnē, arī radot produktus, kas varētu būt interesanti pasaules mērogā, un sasnieguši profesionālo izaugsmi citās jomās,” piebilst Ilze Vergina.

Piemēram, nesen Smiltenes novada pašvaldība savā “Facebook” kontā pauda prieku par Smiltenes ģimnāzijas absolventa, jaunā zinātnieka Andra Šutkas sasniegumiem, kas izskan visā pasaulē, un publicēja saiti uz rakstu žurnālā “Ir”. Raksts stāsta par to, ka zinātnieka Andra Šutkas (34) izveidotajā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskajā laboratorijā notiek pētījumi, kas var mainīt notikumu gaitu visā pasaulē. Viens no viņa atklājumiem ir jauns materiāls, kas iznīcina baktērijas un vīrusus, tikai vēl jāatrod, kā to iestrādāt materiālos, ar ko pārklāt virsmas, lai uz tām ietu bojā arī tādi vīrusi kā koronavīruss. Norādīts arī tas, ka Andra karjera ir galvu reibinoša, proti, viņam bija tikai 26 gadi, kad viņš RTU ieguva doktora grādu ķīmijas inženierzinātnēs.

Vēlas piedāvāt reālu skatījumu

Smiltenes vispārizglītojošo skolu beidzējiem, kuri vēlas iesaistīties Absolventu klubā, ir elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa (sīkāka informācija skolas mājaslapā svs.edu.lv vai skolas Facebook kontā). Pirmie absolventi jau ir reģistrējušies – ne tikai no Latvijas, bet arī no Amerikas un Āfrikas, kur dzīvo pašlaik.

Absolventu klubā pieteikusies arī Smiltenes ģimnāzijas 2009. gada absolvente smilteniete Inga Ērgle, zīmola “InGo” īpašniece un uzņēmuma SIA “Latwing” valdes priekšsēdētāja. Pabeigusi Smiltenes ģimnāziju, ieguvusi augstāko izglītību Latvijā un ārvalstīs, Inga ir atteikusies no galvaspilsētas iespējām, lai atgrieztos dzimtajā Smiltenes novadā jau kā uzņēmēja, un atvērusi ražotni Blomes pagastā. Šobrīd zem “InGo” zīmola top veselīgi musli produkti no Latvijā ražotām augstvērtīgām izejvielām – dažādu garšu batoniņi un uzkodas.

Ingas Ērgles paveikto uzņēmējdarbībā šogad novērtējis gan Vid­zemes plānošanas reģions, atzīstot viņas sasniegto par vienu no 2020. gada Vidzemes veiksmes stāstiem, gan Smiltenes novada dome, piešķirot Ingai Ērglei pašvaldības apbalvojumu “Gada balva tautsaimniecībā”.

“Man ir būtiski iesaistīties tajā vidē, kas man jau bijusi, un ar savu šā brīža skatījumu sniegt savu artavu, domas un idejas, kā uzlabot kopējo dzīvi. Pieteikumā rakstīju, ka vēl nezinu, kā iesaistīties Absolventu klubā. Vispirms gribu saprast, kā tas viss tiks organizēts, kādi ir mērķi, jo uzsaukumā par to nekas daudz nebija pateikts,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Inga Ērgle.

Kā vienu no iespējamajiem variantiem viņa pieļauj dalīšanos pieredzē par savu profesionālās karjeras izvēli, ja vien skolēniem tas šķitīs vērtīgi un vajadzīgi.

Inga atceras, – kad viņa pabeidza 12. klasi, bija ļoti grūti izvēlēties, ko studēt. Beigu beigās jauniete iestājās RTU, kur studēja uzņēmējdarbības loģistiku, taču tas neesot bijis iepriekš apzināts lēmums. Ingai paveicās, ar izvēlēto studiju programmu viņa ir apmierināta, bet ne visiem tā ir.

“Tajā brīdī, kad tu beidz skolu, ir apmulsums un neziņa, kā rīkoties tālāk, jo nav izpratnes par profesijām. Informācijas ir maz, bet profesiju ir daudz. Skolā parādīja tika lielākās, nopietnākās, neiedziļinoties sīkāk katrā nozarē. Taču, ja nav bijis ieskata profesijas ikdienā, tad rodas tikai tāda uzburta aina, ko katras profesijas pārstāvji dara. Tā bieži vien ir maldinoša, un, kad sākas studijas, jaunais students saprot, ka tas nav tas, par ko viņš bija domājis. Taču, ja konkrētas profesijas pārstāvis pastāsta savu pieredzi, tad ir, ko salīdzināt,” uzskata Inga Ērgle.