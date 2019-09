Smilteniete Elīna Kubuliņa-Vilne uzvar Latvijas Radio 2 konkursā

Kad Latvijas Radio 2 septembrī – dzejas mēnesī – aicināja klausītājus iesūtīt pašu sacerētus dzejoļus, lai no viena radītu dziesmu tiešā ētera studijā un pēc tam to spēlētu Latvijas Radio 2, smilteniete Elīna Kubuliņa-Vilne nosūtīja četrus savus darbus, taču daudz necerēja, apzinoties, ka konkurence būs liela.

Taču nu viņai ir liels prieks. No vairāk nekā 200 saņemtajiem dzejoļiem konkursa organizatori izvēlējās tieši Elīnas sacerēto – “Saplīst skumjas, saplīst domas”.

Šonedēļ “Factory Sounds Studio” tika ierakstīta dziesma “Saplīst skumjas”, kuras vārdu autore ir Elīna Kubuliņa-Vilne, mūzikas autors un producents – Gints Stankevics. Dziesmu izpilda mūziķis Kaspars Markševics.

Dziesmas pirmatskaņojums Latvijas Radio 2 notika trešdien, 18. septembrī.

Rezultāts Elīnai patīk, viņasprāt, sanākusi lipīga melodija, turklāt dziesmas kods ir visiem saprotams, tajā ir gan cerības, gan sapņi un katrs klausītājs var saklausīt kaut ko sev tuvu.

Dzejolis “Saplīst skumjas, saplīst domas” Elīnai radās kādā melanholiskā rudens vakarā, kad ārā spīdēja mēnesnīca. “Pie sirsniņas pieklauvēja iedvesma. Dzejoļi man rodas ātri, es nesēžu un nemokos pie lapas. Ja nav, tad nav, ja ir, tad ir,” par savu radošo procesu stāsta Elīna.

Viņa raksta dzeju jau sen un dažādu, esot sava stila meklējumos. Top arī tādi dzejoļi, kas varētu būt dziesmu teksti.

Kad dzeja pārtop dziesmā, dzejai sākas jauna dzīve, tā aiziet pie klausītājiem un paliek viņiem vairāk atmiņā, nekā vienu reizi izlasīts dzejolis, tādēļ ikvienam dzejniekam ir prieks un gandarījums, ja mūziķi izvēlas viņa dzeju.

“Mūsu visu viens no uzdevumiem ir pasauli darīt skaistāku, tāpēc dzeja ir jāraksta no sirds. Un arī vārdus priekšā pasaka sirds. Kurš ir dzejnieks un kurš nav, to nosaka ne tikai kritiķi, literāti un citi speciālisti, bet arī dzejas lasītāji un klausītāji, – vai konkrētā dzeja ir sasniegusi viņu sirdis vai nav,” domā Elīna.

Šī nav pirmā reize, kad tapusi dziesma ar viņas vārdiem, bet ir pirmā, kad tas noticis tiešā ētera studijā un attālināti klāt bija arī vārdu autore.

Procesā Latvijas Radio 2 tiešā ētera studijā piedalījās dziesmu autors un producents Gints Stanke­vičs, ģitārists Ēriks Upenieks, dziedātājs Kaspars Markševics, LR2 galvenais redaktors Kaspars Mauriņš un programmu vadītāja Līna Rudzone.





Elīna Kubuliņa-Vilne

Saplīst skumjas,

saplīst domas

Saki, lūdzu, vai tu vari

Manu sirdi salāpīt?

Tā tik ļoti noskumusi,

Ilgi, ilgi negrib dzīt.

Ieskaties man vēlreiz acīs,

Manu roku neatlaid,

Mēs ar tevi šajā naktī

Griežam laiku atpakaļ.

Saplīst skumjas,

Un tu redzi –

Viss viens teātris ir lēts,

Saplīst domas,

Un tu jūti –

Ka tas tevis izauklēts.

Vai tu gribēsi un spēsi

Manu sirdi salāpīt?

Vai tu vēlreiz noticēsi

Sapņiem, kuri nepāriet.

Sniedz man roku šajā naktī,

Kad tik skumji zvaigznes dzied,

Tavu acu gaišais mirdzums

Ilgi, ilgi gaidīt liek.

Saplīst skumjas,

Un tu redzi –

Viss viens teātris ir lēts,

Saplīst domas,

Un tu jūti –

Ka tas tevis izauklēts.