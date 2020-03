Smilteniete Evija Rozentāle vēlas pasargāt tos, kas rūpējas par mums

Uzņēmēja, divu bērnu māmiņa Evija Rozentāle no Smiltenes sociālajā tīkla Facebook grupā “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” publicēja paziņojumu par pašas šūtiem respiratoriem jeb sejas maskām, kurus dāvina Smiltenes novada farmaceitiem, ģimenes ārstiem un tiem, kuri ir saslimuši ar jauno “Covid-19” slimību, tādējādi ļaujot šiem cilvēkiem kaut nedaudz vairāk pasargāties no apkārtējiem.

“Katrai ģimenei, protams, maksimāli jāierobežo saskarsme ar citiem cilvēkiem un jāievēro standarta higiēnas prasības. Respiratoriem ir izveidota kabatiņa, kurā var likt sterilas salvetes un mainīt ik stundu. Pašus respiratorus var mazgāt sešdesmit grādos,” minēts ierakstā.

Laikrakstam “Ziemeļlatvija” E. Rozentāle atklāj, ka viņas rados ir farmaceite, ar kuru nesen sazinājusies. “Viņa man stāstīja, ka aptiekās trūkst sejas masku. Sākotnēji radās ideja uzšūt respiratorus savējiem. Tad aizdomājos par mūsu pilsētas farmaceitēm, kuras diendienā dodas uz darbu. Vēl taču Smiltenes novadā strādā daudz ģimenes ārstu. Arī viņiem ir darbs ar pacientiem klātienē. Uzskatu, ka ir jāpasargā tie, kas par mums rūpējas. Esmu nolēmusi pati nogādāt respiratorus farmaceitiem, ģimenes ārstiem un viņu māsiņām Smiltenē. Pēc ieraksta feisbukā saņēmu vairākas vēstules. Kāda medicīnas māsa no Rīgas vaicāja, kāda viņai būtu iespēja iegādāties. Atbildēju, ka labprāt uzšūšu tik, cik būs nepieciešams, un uzdāvināšu. Uzskatu, ka šis nav laiks, kurā censties uz ko šādu nopelnīt. Man patīk palīdzēt līdzcilvēkiem, šī nav pirmā reize, kad šādi rīkojos. Reiz viena pasākuma ietvaros uzšuvu trīsdesmit šallītes Smiltenes novada bērniņiem, bet neesmu radusi runāt skaļi par labajiem darbiem,” stāsta būvuzraudzības firmas “BBPV” īpašniece un apģērbu un aksesuāru zīmola “ER desing” izveidotāja E. Rozentāle.

Interesi par E. Rozentāles šūtajiem respiratoriem izrādījuši arī radinieki, draugi un paziņas. “Vakar uzšuvu 11 sejas maskas, dienas laikā gribētu paveikt vairāk, bet pašai jātiek galā ar nelielu traumu. Ļoti žēl ir to cilvēku, kuriem ir citas problēmas un sen plānotas operācijas, par kuru norisi šobrīd nav zināms. Arī radu lokā ar to jāsaskaras. Šobrīd vissvarīgākais ir parūpēties par veselību. To novēlu ikvienam,” teic uzņēmēja. E. Rozentāle, šujot respiratorus, pārliecinājusies par to efektivitāti.

Smilteniete paralēli darbam uzņēmumā pievērsusies arī šūšanai un rokdarbiem. Tam par pamudinājumu pirms vairākiem gadiem bija meitiņas piedzimšana. E. Rozentāles šūtās cepures un šalles nēsā gan mazi, gan lieli Latvijā, Anglijā, Īrijā, Zviedrijā un pat Amerikā. “Šuju arī apģērbu bērniem, gatavoju galvasrotas, ziedu rokassprādzes, vadu meistarklases vecmeitu ballītēs. Man patīk rokdarbi, un, ja ar tiem varu sagādāt prieku citiem, tad pati divtik priecājos,” saka apģērbu un aksesuāru zīmola “ER desing” izveidotāja.