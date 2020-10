Smilteniete Ilze Haka rada oriģinālas rotaļlietas bērniem

Visu oktobri Smiltenes novada bibliotēkā Baznīcas laukumā 13 var apskatīt smiltenietes Ilzes Hakas adīto rotaļlietu – dārzeņu un sēņu – izstādi “Rudens veltes”.

Lieliskas mantas, ar ko rotaļāties maziem bērniem! Tas ir pirmais iespaids, redzot mīkstos, košos rokdarbnieces adījumus, kas vizuāli krāsu un izmēru dēļ izskatās līdzīgi īstajiem dārzeņiem un sēnēm.

Mācās krāsas, skaitīt un atpazīt dārzeņus

Ilze Haka no kokvilnas dzijas prot noadīt visu ko. Gurķi, burkāni, tomāti, redīsi, baklažāni, sīpoli, bietes, zirņi, paprika, puķkāposts, kabacis, ķirbis, ķiploks, gailenes, avokado, kālis, rutks, kartupeļi, kukurūza, lociņi, čili, asperāgi, baravikas, puravs, brokolis, šampinjoni, apšubeka, daikons (baltais redīss), bērzlapes, sviesta ķirbis, artišoks – to visu adītā veidā var apskatīt izstādē “Rudens veltes”.

Izstādē redzamās rotaļlietas jau ir aizrunātas, – pēc tam, kad izstāde būs beigusies, tās aizceļos pie saviem saimniekiem, ASV un Lielbritānijā dzīvojošām latviešu ģimenēm.

Ilze Haka apliecina, ka pirmais iespaids par adītajiem dārzeņiem un sēnēm kā labām spēļlietiņām ir patiess, – bērniem šādas rotaļlietas patiešām patīk. Rokdarbniece saņēmusi pasūtījumus gan no logopēdiem, gan no pirmsskolas izglītības iestādēm, gan no Montesori pedagoģijas piekritējiem.

“Bērni mācās krāsas, mācās skaitīt, mācās atpazīt dārzeņus, mācās kā dārzeņi aug, piemēram, ja ir saknīte, tad zemē, ja ir kātiņš, tad pie auga. Un daudziem patīk, ka adītie dārzeņi un sēnes ir relatīvi dabīga lieluma, dabīgās krāsās. Es cenšos tos adīt maksimāli dabīgus,” stāsta Ilze Haka.

Viss sākās pirms vairākiem gadiem, kad Ilze ar dēlu Matīsu dzīvoja Holandē un vajadzēja pasniegt atvadu dāvanu Matīsa bērnudārzam. “Abi ar dēlu gribējām atstāt kaut ko oriģinālu. Bērnudārzā bija rotaļu virtuvīte, internetā noskatīju ideju par tamborētiem dārzeņiem. Tamborēt es nemāku. Gāju uz veikalu, nopirku īstos dārzeņus, noliku blakus un adīju pati. Pirmā izmēģinājuma versija tapa manam dēlam un paralēli viņa bērnudārzam Holandē,” atceras Ilze.

Kad Matīss vēlāk absolvējis Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”, Ilzes adīto dārzeņu ražu dāvanā saņēmusi “Pīlādzīša” grupiņa “Zilonēni”.

Pāršķirstīs “Lielo Latvijas sēņu grāmatu”

Šogad Ilze ir iekritusi pamatīgā dārzeņu un sēņu adīšanas azartā. Tagad viņa šķirsta nesen klajā nākušo “Lielo Latvijas sēņu grāmatu” un vēlas adīt sēnes pēc tajā redzamajām fotogrāfijām. Par modeļiem jau noskatīti lāčpurns un tintene.

Šo piektdien, 9. oktobrī, pulksten 15 Smiltenes novada bibliotēkā ikviens interesents varēs satikt Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģi, “Lielās Latvijas sēņu grāmatas” līdzautori Diānu Meieri, kura stāstīs par vērtīgajām un neparastajām sēnēm.

“Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir līdz šim vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā. Grāmatā ir iekļauti vairāk nekā 730 sēņu sugu apraksti ar fotogrāfijām. Aprakstītās sugas izvēlētas pēc rūpīgām pārdomām un atlases, lai grāmata būtu interesanta ar dabas pētīšanu saistītu profesiju pārstāvjiem, sēņu vērotājiem, fotogrāfiem un, protams, arī sēņotājiem. “Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir pieejama Smiltenes novada bibliotēkas uzziņu literatūras lasītavā.

Smiltenes novada bibliotēka informē, ka tikšanās laikā būs iespēja klātienē aplūkot un aptaustīt dažādas sēnes, tāpēc arī apmeklētāji aicināti paņemt līdzi dažādas interesantākās sēnes, piepes, pūpēžus un citus. Pasākums ir bez maksas.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc bibliotēka aicina interesentus pieteikties iepriekš, zvanot uz tālruni 64773030 vai 26449145.