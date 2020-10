Smiltenietis Juris Anitens caur laikrakstu "Ziemeļlatvija" iegūst sasaisti ar savu pilsētu

Juris Anitens ir ne tikai savā pilsētā, Smiltenē, bet arī Latvijā zināms cilvēks, tehniskās inteliģences pārstāvis, autoritāte ceļu un tiltu būves nozarē – apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi, 2015. gadā saņēmis būvindustrijas lielo balvu kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”, ko pasniedza toreizējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Mēs, “Ziemeļlatvijas” kolektīvs, priecājamies par katru mūsu lasītāju un priecājamies arī par to, ka viņu vidū ir Juris Anitens.

Pat nepieļauj domu neabonēt “Ziemeļlatviju”

Smiltenē Juris dzīvo kopš 1967. gada un līdz pat šim, vairāk nekā 50 gadus, abonē vietējo laikrakstu (agrāk “Darba Karogu”, tad “Mūsu Zemi”, tagad “Ziemeļlatviju”).

“Pat nepieļauju varbūtību, ka es kaut kādu apstākļu dēļ neabonētu un nelasītu “Ziemeļlatviju”, tas manā skatījumā Smiltenē ir populārākais preses izdevums. Kad esi Smiltenē nodzīvojis vairāk nekā pusgadsimtu, tad gandrīz visus pazīsti un visi teksti avīzē ir mazāk vai vairāk saprotami un sasaistāmi ar vietām un cilvēkiem. Pieņemu, ka jaunajai paaudzei ir citādāk, bet vidējā un vecākā paaudze, pateicoties “Ziemeļlatvijai”, jūtas sasaitē ar vietu, kurā dzīvo,” teic Juris.

“Ziemeļlatviju” viņš izlasa no pirmās līdz pēdējai lappusei, jo interesē arī tas, kā dzīvo valcēnieši un kas notiek Valkā, jo pazīst daudzus Valkas cilvēkus. “Tepat visi vien esam grozījušies,” rezumē Juris un piebilst, ka ģimenē galvenā avīžu un žurnālu lasītāja tomēr ir viņa sieva Agra, viņa izlasot krietni vairāk.

Kaut arī Juri “Ziemeļlatvijā” interesē visas aprakstītās tēmas, tomēr prioritārās ir ar viņa profesiju saistītās publikācijas par ceļiem. Juris ir Rīgas Politehniskā institūta (tagad Rīgas Tehniskās universitātes) absolvents, diplomēts autoceļu inženieris. 50 gadus nostrādājis Smiltenes ceļinieku uzņēmumā “8CBR” par inženieri, darbu vadītāju, galveno inženieri un tehnisko direktoru ar atbildību par visa “8CBR” ražošanas procesa organizēšanu un vadīšanu. Jau 11 gadus Juris ir pensijā, bet tāpat ir saistīts ar ceļu un tiltu būvi – lasījis lekcijas Rīgas Tehniskās universitātes Tālākizglītības centrā, darbojas Baltijas valstu ekspertu komisijā, kas ik gadu vērtē labāko būvnieku veikumu Latvijas valsts autoceļu tīklā (vienīgi šogad konkurss izpalika “Covid-19” izplatības dēļ).

“Tas ir fantastisks pasākums! Ik gadu trīs dienas izbraukājam un apskatām visus objektus, un man nevienu brīdi nav bijis kauns par to, kas Latvijā ir uzbūvēts.

Saka, ka igauņiem un lietuviešiem ceļi ir labāki. Jā, kopējais ceļu stāvoklis Latvijā ir mazliet sliktāks, taču visi jaunie objekti ir kvalitatīvi, viss ir kārtībā. Darbs ceļu būvniecībā ir pateicīgs, jo tu redzi rezultātu – protams, ne jau tu viens to esi padarījis, bet izdarīts ir ar tavu līdzdalību. Vidzemes pusē varu braukt pa gandrīz jebkuru ceļu, jebkuru tiltu, un visos ir bijusi mana līdzdalība,” par uzņēmuma “8CBR” atstātajām pēdām Latvijas ceļu un tiltu tīklā priecājas Juris Anitens.

Svarīgākās lietas – Latvija un ģimene

Juris ir domājis par to, kas cilvēkam ir svarīgs, un secinājis, ka viņam tās ir divas lietas. “Pirmkārt, ir prieks par to, ka esmu piedzimis Latvijā. Esmu apbraukājis pasauli un atskārtis, ka Latvijā ir vislabāk. Cilvēki nenovērtē, ka šeit ir paradīze visās jomās: skaista, zaļa daba, nav pārapdzīvotības un arī cilvēku attiecības ir labas. Otra lieta ir ģimene. Tas ikvienam cilvēkam ir ļoti svarīgs jautājums,” uzskata Juris Anitens un priecājas par saviem bērniem – Maiju un Kārli, par to, ko viņi dzīvē sasnieguši, un par četrām mazmeitām, kurām viss vēl priekšā.

Meita Maija ir gājusi tēva pēdās, strādā uzņēmumā “8CBR” par ražošanas daļas vadītāju. Dēls Kārlis Anitens – režisors, dramaturgs un aktieris – ir labi zināms visā Latvijā. Viņš ir arī šovasar ļoti lielu publikas atzinību ieguvušā Smiltenes simtgades svētku pasākuma, nakts pastaigu takas ar skaņas, gaismas un video instalācijām “Teiksma par gaismas bruņinieku” scenārija autors un režisors.

Viens no Jura Anitena mīļākajiem teicieniem ir šāds: “Ja tu kaut ko gribi padarīt, tad celies no rīta, nomazgājies aukstā ūdenī un ej un dari!”

Darba mīlestību Juris mācījis arī saviem bērniem un arī pats, esot pensijā, nesēž mierā. Garlaicīgi neesot nevienu brīdi. Viņa hobiji ir makšķerēšana, kokapstrāde, savas dzimtas vēstures pētīšana, meklējot informāciju baznīcas arhīvos un nonākot līdz pat 1719. gadam.

Jura Anitena dzimtā puse ir Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasta Apekalns – konkrēti “Lugužu” mājas, kurās Jura vecvectēvs Pēteris Anitens ienācis kā iegātnis un 1872. gadā nopircis no muižas. Juris pat atradis līgumu par māju pirkšanu. Nemācēdams rakstīt, viņa vecvectēvs paraksta vietā uzvilcis trīs krustiņus.

Savukārt uzvārds Anitens esot cēlies no mājām “Annitenes” netālu no Apes, no kurām nācis Jura vecvectēvs. Juris šo māju vietu nesen uzmeklējis pēc vecas kartes, – tagad tur ir mežs, bet mājas drupas vietām vēl redzamas.

Pasaulē ir tik daudz lietu, ko aizņemtības dēļ strādājot nebija iespējams izdarīt, paskatīties, izlasīt, secina Juris un novēl ikvienam no rīta nomazgāties aukstā ūdenī, iet un darīt.