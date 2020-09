Šo svētdien – Tēva diena!

Nedaudz vairāk kā desmit gadus Latvijā septembra otrajā svētdienā tiek atzīmēta Tēva diena. Šogad tēva lomu ģimenē un sabiedrībā godināsim 13. septembrī.

Populārākā versija par to, kur meklējami Tēva dienas tradīcijas sākums, ir Amerikas Savienotajās Valstīs 20. gadsimtā, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. ASV tā pirmoreiz svinēta 1910. gada 19. jūnijā, bet 1966. gadā Tēva diena kļuva par valsts svētkiem. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē, tos svin visos apdzīvotajos kontinentos neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās pārliecības.

Šodien Tēva dienas Latvijā būtība ir cildināt tētus un viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Svētki popularizē ideju, ka būt tētim ir moderni un ar to ir jālepojas. Tajā pašā laikā šī diena vīrietim atgādina par pienākumiem un atbildību, kas saistās ar kļūšanu par tēvu.

Neaizmirsti apsveikt un pateikties arī savam tētim!