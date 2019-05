Stāstīs Gaujas plostnieka stāstu

Laiks un vieta nemainās, – nu jau 22. gadu Strenčos maija trešajā sestdienā svinēs Gaujas plostnieku svētkus un krastā sagaidīs plosta ekspedīciju.

Ekspedīcija ceļā pa Gauju uz galamērķi dosies 16. un 17. maijā, bet pirms tam trešdien, 15. maijā, ierastajā vietā pie Spicu tilta netālu no autoceļa Smiltene – Valka plostnieki sies plostu no plenēm.



Biedrības “Gaujas plostnieki” valdes loceklis Jānis Vāvere pieļauj, ka plosta ceļš līdz Strenčiem šopavasar būs ilgāks, jo Gaujā ir zems ūdens līmenis, drīzāk kā vasarā, nevis kā pavasarī.

Šogad plosta siešanas procesā līdzdarbosies arī Strenču novada vidusskolas viesi no Beļģijas, Polijas un Rumānijas – skolēni no izglītības iestādes partnerības skolām projektā “Erasmus +”. Ir ieplānots, ka viņi kādu brīdi piedalīsies arī plosta ekspedīcijā. “Erasmus +” projekta tēma ir brīvā laika pavadīšana bez mobilajiem telefoniem, un uz to ir vērstas arī projekta aktivitātes.



Paši Gaujas plostnieku svētki ar plašu programmu notiks sestdien, 18. maijā, no agra rīta līdz vēlai naktij. Galvenā norises vieta būs brīvdabas estrāde un tās apkārtne.

“Šie svētki būs īpaši ar to, ka tajos tiks izstāstīts Gaujas plostnieka stāsts par to, kāpēc ir jābrauc ar plostiem, kāpēc cilvēki to dara un ko nozīmē būt plostniekam,” teic Strenču novada kultūras centra vadītājas vietniece Sarmīte Caune. Pasākumu vadīs Liene Bērziņa un Māris Grigalis.



Stāsts tiks stāstīts visas dienas garumā, bet galvenie akcenti būs divi – muzikāls uzvedums pulksten 13 ar amatiermākslas kolektīvu līdzdalību un dziesmu festivāls “Stāsti Gaujai savu stāstu” pulksten 19.

Uzziņai

18. maijs

Strenču pilsētas diena - 22. Gaujas plostnieku svētki

No pulksten 8 – figūru izzāģēšanas sacensības

Pulksten 10 – Plostnieku svētku tirgus

Pulksten 10 – akcija “Kūku kūka 2019” kopā ar biedrību “Šūpolēs”.

Pulksten11 - “Green Trial” šovs

No pulksten 11 mākslas meistardarbnīca uz lidojošā plosta, mākslinieka Kristapa Bormaņa vadībā būs iespēja uzgleznot savu gleznu (maksas pasākums)

Pulksten 12 - plosta sagaidīšana un plostnieku gājiens uz estrādi kopā ar Andžeja Grauda Bungu skolas audzēkņiem

Pulksten 13 - sporta spēles plostnieku garā

Pulksten 13 – muzikāls uzvedums “Gaujas plostnieka stāsts”. Piedalās: Liene Bērziņa un Māris Grigalis, muzikālā apvienība Mārtiņa Roziņa vadībā, Krimuldas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnakmeņi”, A. Grauda Bungu skolas audzēkņi, Grundzāles jauniešu deju kolektīvs “Riedēni” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda”, Strenču novada kultūras centra kolektīvi – bērnu deju kolektīvs, jauktais koris “Rītu puse”, vokālais ansamblis “Melo`dia”, folkloras kopa “Mežābele”, līnijdeju grupa “My Way”.

Pulksten 15 - gleznu izstādes “Tālā gaisma” atklāšana Strenču pilsētas bibliotēkā, viesos - Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un folkloras kopa “Atštaukas”.

Pulksten 19 – dziesmu festivāls “Stāsti Gaujai savu stāstu”

Pulksten 21 - gaismas spēles Plostnieku parkā

Pulksten 21 - 01.00 muzeju nakts pasākums“Kūdras ļaužu varoņstāsts” Sedas kultūras namā (kursēs autobuss no Ozola ielas uz Sedu pulksten 20.50)

Pulksten 21.30 – vakara mūzika uz Gaujas no tilta līdz brīvdabas estrādei

Pulksten 22 – balle ar grupu “Vēja muzikanti” (maksas pasākums)