Strenči palikuši bez pastāvīgi strādājoša ģimenes ārsta

Strenču un apkārtnes iedzīvotāji ir palikuši bez sava ģimenes ārsta. No 19. janvāra līdz 31. martam (iespējams, arī aprīlī) Strenču ambulancē primārās veselības aprūpes pakalpojumus divas reizes nedēļa sniegs ģimenes ārste Inese Veršelo, kura pacientus jau pieņem Trikātas doktorātā Trikātā, Beverīnas novadā, un Strenču novada Plāņos. Taču vakance uz ģimenes ārsta pastāvīgu prakses vietu Strenčos joprojām ir atvērta.

Līdzšinējā strencēniešu ģimenes ārste Dita Pīlāte no 19. janvāra strādā tikai savās praksēs Smiltenē un Palsmanē, jo pacientu pieņemšana trijās ārsta praksēs viņai bija pārāk liela slodze.

Pašvaldība ārstam sola pat māju pilsētas centrā

Ditas Pīlātes ģimenes ārsta praksē Strenčos ir aptuveni 700 pacientu. Viņi var vai nu pagaidām turpināt ārstēties pie dakteres Veršelo, vai arī meklēt citu ģimenes ārstu.

“Ārste Inese Veršelo uz Strenčiem brauks otrdienās un ceturtdienās un pieņems pacientus, kā arī konsultēs attālināti. Protams, pacienti var braukt arī pie jebkura cita ģimenes ārsta, ja vēlas, un reģistrēties pie viņa, abpusēji vienojoties. Šajā situācijā intensīvi meklējam ģimenes ārstu, kuru varētu piesaistīt Strenču pilsētai un kurš tur varētu pastāvīgi pieņemt pacientus. Šis ir pagaidu variants, kamēr atrodam risinājumu situācijai. Ģimenes ārstu meklē arī Strenču novada pašvaldība, liek sludinājumus, taču atrast šādu speciālistu prakses vietai laukos vai mazā pilsētā nav vienkārši,” teic Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča.

Ģimenes ārste Inese Veršelo “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka viņa Strenčos sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus tikai īslaicīgi un savā praksē tur esošos pacientus nepārreģistrēs. “Es tāpat daru visu, kas ir jādara – gan rakstu receptes, gan dodu nosūtījumus, taču šie pacienti neskaitās manā reģistrā. Jā, var teikt, ka šobrīd ir panākts kompromiss starp Nacionālo veselības dienestu (NVD), Strenču novada pašvaldību un mani. Pēc lieliem lūgumiem piekritu palīdzēt uz noteiktu laiku. Cik ilgi, tas ir atkarīgs no manis,” atzīst Inese Veršelo.

Saskaņā ar NVD norādījumiem viņai jāsniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumi Strenčos janvārī, februārī un martā, taču ārste pieļauj, ka varētu to darīt arī aprīlī, ja līdz tam viņai netiks atrasts aizstājējs.

Strenču novada pašvaldība sāka meklēt ģimenes ārstu strencēniešiem jau savlaicīgi, kopš aizvadītā gada nogales. Pašvaldības vadītājs Jānis Pētersons uzsver, ka Strenču novada dome ir gatava uz jebkādu sadarbību, lai piesaistītu ģimenes ārsta praksei Strenčos pastāvīgi un ilglaicīgi strādājošu dakteri. Pašvaldība viņam pat piedāvātu mājokli, kur dzīvot, – Līvānu māju Strenču centrā.

“Viens uzrunātais kandidāts, kurš sākumā piekrita, tomēr atteicās, līdz ar to bijām spiesti strauji meklēt citu risinājumu. Paldies ārstei Inesei Veršelo par izpratni un palīdzību! Viņa piekrita mūsu lūgumam, izprotot smago situāciju, ko rada “Covid-19”. Tagad esam ieguvuši dažus mēnešus laika, kuros meklēsim ilglaicīgu risinājumu. Ideāli būtu, ja kāds mediķis meklētu otru ģimenes ārsta prakses vietu. Strenči tai der atbilstoši iedzīvotāju skaitam,” piebilst Jānis Pētersons.

Ārste Inese Veršelo “Ziemeļlatvijai” atzīst, – lūgumam palīdzēt sniegt uz laiku primārās veselības aprūpes pakalpojumus Strenčos piekritusi, neraugoties uz savu lielo slodzi, jo apzinās pašreizējo saspringto situāciju koronavīrusa izplatības dēļ un to, ka cilvēkiem ir nepieciešama mediķu palīdzība.

Nepieciešamības gadījumā ārstēs arī pa telefonu

Taujāta, ar ko cilvēki šobrīd visvairāk slimo, Inese Veršelo norāda, ka aptuveni puse no viņas pacientiem sūdzas par krīzes izraisītiem psihoemocionāliem traucējumiem. Veselības ministrija jau paziņojusi, ka iedzīvotājiem, kuriem pandēmija rada psihoemocionālu stresu, ģimenes ārsti no šī gada vidus varēs nozīmēt līdz pat 10 valsts apmaksātas konsultācijas pie psihologa vai psihoterapeita, taču daktere Veršelo teic, – ir jāgaida diezgan ilgi un tad vēl ir jautājums par šo speciālistu pieejamību, jo viņu Latvijā nav daudz.

“Tad vēl, ņemot vērā “Covid-19” izplatību, cilvēki cenšas lieki pie dakteriem nestaigāt un nogaidīt, taču šādi slimības var diezgan ielaist. Nesen piedzīvoju mājas vizīti, kad pacients nebija vērsies pie ārsta un rezultātā bija jāievieto slimnīcā,” stāsta Inese Veršelo.

Arī viņas pacientu vidū ir slimnieki ar “Covid-19” diagnozi, taču tas neesot masveidīgi. Drošības apsvērumu dēļ ārste savus pacientus strencēniešus informē, ka uz vizīti Strenču ambulancē ir obligāti jāpierakstās rindā un tas attiecas arī uz akūtiem pacientiem. Viņiem iepriekš ar mediķi jāsazinās pa tālruni, jo ambulances uzgaidāmā telpa ir maza un tajā ir sarežģīti ievērot distancēšanos, ja pacientu skaits ir lielāks.

“Ja kādam pacientam palīdzība būs vajadzīga neatliekami, tad mēģināsim viņam izbrīvēt vietu, kaut vai pieņemšanu pavelkot garāku, Taču, ja pacientam ir akūtu respiratoru saslimšanu simptomi, vispirms ir nepieciešama tālruņa saruna. Es ārstēju jeb sniedzu konsultācijas arī pa telefonu. Protams, svešus pacientus šādi ārstēt ir grūtāk, taču kaut kādu vienotu lēmumu varēsim pieņemt gan par medikamentiem, gan par tālāko taktiku. Zvanot pa tālruni, var arī pieteikt kompensējamo medikamentu recepšu izrakstīšanu, ja šie medikamenti pacientam bijuši izrakstīti jau iepriekš. Mēģināšu savu darbu iekārtot tā, lai šī “telefona stunda” ir pēc pieņemšanas, jo pieņemšanas laikā sniegt attālinātās konsultācijas ir ļoti sarežģīti,” skaidro Inese Veršelo.

Tālruņa zvanus uzklausīs ārsta palīdze Dzintra Stomere, viņa arī pierakstīs pacienta tālruņa numuru, uz kuru ārste atzvanīs.

Sākot no 19. janvāra, Strenču ambulance strādās otrdienās no pulksten 8 līdz 16 (ģimenes ārste Inese Veršelo šajās dienās pieņems no pulksten 8 līdz 13) un ceturtdienās arī no pulksten 8 līdz 16 (ārste pieņems no pulksten 13 līdz 16).

Par pierakstu pie ārsta vai citiem jautājumiem pacienti var zvanīt uz tālruni 28642065 Dzintrai Stomerei, bet ārpus šiem darba laikiem vismaz līdz 1. februārim – dakteres Pīlātes ārsta palīdzei Valentīnai Sveikatei.