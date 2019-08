Strenčos būvēs jaunu brīvdabas skatuvi

Šo sestdien, 24. augustā, gaidāmā balle, kurā spēlēs “Līvi”, visticamāk, būs pēdējais pasākums uz Strenču brīvdabas skatuves tās tagadējā izskatā.



Strenču novada dome sākusi īstenot projektu, kā rezultātā Strenču brīvdabas estrādē tiks pilnībā nojaukta esošā koka skatuve un vietā uzbūvēta jauna, no betona.

Regulāri vajadzēja remontēt

Tas tāpēc, ka pašreizējā skatuve atrodas applūstošā teritorijā un regulāri tiek pakļauta Gaujas plūdu ietekmei. “Jauno skatuvi paredzēts būvēt no betona, kas nodrošinās tās ilgtspēju. Skatuve vairs ik gadu nepūs, uz tās nekrāsies ūdens un vairs nebūs nepieciešams ieguldīt finanšu un cilvēkresursus tās atjaunošanā. Pašlaik estrāde ir sliktā stāvoklī, tā ir morāli un fiziski nolietojusies. Īpaši sliktā stāvoklī ir estrādes skatuves daļa, kas regulāri tiek remontēta, jo plūdu dēļ turpina nemitīgi bojāties,” skaidro Madara Ribozola, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja.

Par šo problēmu savulaik rakstīja arī “Ziemeļlatvija”, piemēram, par to, ka pēc 2010. gada plūdiem kā konfekte ziemā uzpucētā Strenču brīvdabas skatuve pirmos ballētājus jaunajā sezonā tā arī nesagaidīja, jo 2011. gada pavasara plūdos Gaujas ūdens un smilšu sanesumi izcilāja ziemā atjaunoto skatuves dēļu grīdu, kas rezultātā vizuāli atgādināja viļņus jūrā. Toreiz plūdos izcilātā skatuve par aptuveni 30 centimetriem novirzījās no savas vietas, projām no podestiem.



Jāpabeidz līdz nākamā gada septembrim

Tagad Strenču novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma “Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos” apstiprināšanu LEADER programmā. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu 18 tūkstošu eiro apmērā.

Projekta kopējais finansējums ir 23 974,03 eiro. Atlikušo starpību no sava budžeta segs Strenču novada pašvaldība.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada septembrim.

Strenču novada pašvaldības izpilddirektore Vita Vīksna informē, ka pašlaik tiek veikta cenu aptauja, noskaidrojot projektētāju, un, iespējams, gada nogalē tiks izsludināts iepirkums uz būvdarbiem projekta pirmajai kārtai, kas attiecas uz skatuves daļu. Būvdarbi notiks nākamgad.