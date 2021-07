Strenčos pabeidz estrādi, atklāšana vēl priekšā

Ir noslēgušies pirms gada Strenču brīvdabas estrādē uzsāktie būvdarbi, kā rezultātā strencēnieši un viņu viesi ieguvuši jaunu skatuvi un sēdvietas pavisam citā izskatā, salīdzinot ar to, kā bija iepriekš.

Jau rakstījām, ka Strenču estrāde atrodas netālu no Gaujas, applūstošā teritorijā un regulāri tika pakļauta Gaujas plūdu ietekmei. Līdz ar to skatuves dēļu grīda regulāri bija jālabo, jo plūdu dēļ bojājās.

Sēdvietas – amfiteātra formā

Jaunā skatuve uzbūvēta no betona, bet zemes uzbērums ar vairāk nekā 400 skatītāju sēdvietām ir amfiteātra formā.

Pašvaldība informē, ka jaunās estrādes būvi veido divas telpas – pret skatītājiem atvērta skatuve un palīgtelpa aiz skatuves ar ieeju no ēkas aizmugures. Pie skatuves griestiem ir izvietots pastāvīgs apgaismojums ar iespēju regulēt gaismas intensitāti no pults skatītāju sēdvietu zonā. Ir pārbūvēta estrādes grīda un skatītāju vietas, izveidojot jaunu zemes uzbērumu ar sēdvietām amfiteātra formā un tās radiāli iecentrējot uz estrādes būves vidus asi.

“Šāds skatītāju izvietojums un uzbēruma augstums nodrošina labāko redzamību un dzirdamību ikvienam skatītājam. Piekļuve sēdvietām un skatuvei nodrošināta arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem,” piebilst Madara Ribozola, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja.

Apkārt estrādei un skatītāju vietām ir izveidots jauns gājēju celiņš bijušās takas vietā, tas savienots ar esošo ceļu no autostāvvietas. Savukārt gājēju celiņš estrādes sānos savienots ar promenādi Gaujas krastā. Gar jauno gājēju celiņu uzstādītas laternas teritorijas apgaismošanai.

Projekta autors ir uzņēmums SIA “DR arhitekti”. Būvdarbus veica SIA “Woltec”. Būvuzraudzību – sertificēts būvuzraugs Valdis Valainis.

Jau rakstījām, ka Strenču brīvdabas estrādes pārbūves, būvuzraudzības, projektēšanas un ar to saistīto papilddarbu kopējās izmaksas ir aptuveni 347 000 eiro. Lielāko daļu no šīs summas finansē vietējā pašvaldība, bet 18 tūkstoši eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Proti, Strenču novada domes projekts “Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos” saņēma Lauku atbalsta dienesta atbalstu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LEADER programmā, līdz ar to projekts ieguva ELFLA līdzfinansējumu – jau pieminētos 18 000 eiro.

Jau īsi pamācīja mīlēt, bet īstie svētki vēl priekšā

Pirmais pasākums uz jaunās skatuves notika 22. jūnijā. Tā bija radošo aktieru apvienības teātra izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā” ar Strenču novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva “Tīne” un jauniešu deju kolektīva dejotāju izlases līdzdalību.

Savukārt estrādes svinīga atklāšana ar vietējo amatiermākslas kolektīvu veidotu uzvedumu vēl tikai būs – tā notiks 7. augustā.

“Pašdarbības kolektīvi līdz šim ilgi nevarēja darboties, bet mums ir svarīgi, lai estrādi atklāj viņi, pirmkārt paši priekš sevis,” uzsver Strenču novada Kultūras centra vadītājas vietniece Sarmīte Caune. Pēc estrādes atklāšanas tās pašas dienas vakarā Strenčos, pludmalē pie Gaujas, notiks mūziķu grupas “DaGamba” koncerts.

Savukārt jaunajā estrādē koncerti notiks arī ātrāk par 7. augustu. Šomēnes 15. jūlijā pulksten 20 tur uzstāsies aktieru ansamblis “Drama” (Dita Lūriņa, Karīna Tatarinova, Mārcis Maņjakovs, Mārtiņš Egliens) ar koncertu “Pašā vasaras plaukumā”. Koncertu varēs apmeklēt vakcinēti cilvēki ar “Covid-19” sertifikātiem, kuri ir izslimojuši “Covid-19” vai arī uzrādot negatīvu “Covid-19” testu. Pēc tam pulksten 22 būs vakara mūzika uz Gaujas “Pilna upe baltu ziedu”.

“Jaunā estrāde ir skaista, ar labu akustiku. Ieguvums ir arī tas, ka ir ērti sēdēt jebkurā vietā. Agrāk estrādē cilvēki centās ieņemt pirmās rindas, bet tagad arī aizmugurē ir laba redzamība un dzirdamība. Un vēl skatītājiem vairs netraucē kafejnīcas. Agrāk no tām virsū nāca dūmi no šašlikiem un zupām, tāpat bija arī troksnis. Tagad neviens no malas netraucē sēdēt estrādē un baudīt mākslu,” priecājas Sarmīte Caune.