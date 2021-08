Strenču jaunā estrāde “uzņem apgriezienus”

Ar ovācijām svētdien, 1. augustā, Strenču jaunajā brīvdabas estrādē izskanējusi Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde “Vienreiz jau var!” ar bufetes elementiem.

Izrādi apmeklēja teju 600 cilvēku – gan vietējie iedzīvotāji, gan arī skatītāji no jaunā Valmieras novada citām vietām, arī no Limbažiem, Smiltenes, Valkas, Rīgas, Ogres, Ikšķiles un citurienes, zina stāstīt Valmieras novada Strenču kultūras centra vadītājas vietniece Sarmīte Caune.

Visi skatītāji bija vai nu vakcinēti pret “Covid-19” vai arī pārslimojuši šo slimību. Šoreiz iespēju veikt “Covid-19” testu pirms pasākuma nebija, un nebūs arī turpmāk Strenču estrādē gaidāmajos pasākumos. Organizatori ņēmuši vērā to, ka no 1. augusta iedzīvotājiem, kuri vecāki par 18 gadiem, vairs netiek apmaksāti “Covid-19” testi no valsts budžeta līdzekļiem un cilvēkiem šie izdevumi jāsedz no saviem līdzekļiem, attiecīgi veikt salīdzinoši dārgu testu uz vietas pirms kultūras pasākuma nezin vai kāds vēlētos.

Pēc Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādes Sarmīte Caune atzīst, ka ar savām 570 sēdvietām Strenču jaunā brīvdabas estrāde ir par mazu, lai pieprasītos pasākumos uzņemtu visus gribētājus, piemēram, šoreiz nācies izvietot papildu krēslus.

Tie, kuri vēl nav redzējuši Strenču jauno estrādi, ko Baiba Sipeniece-Gavare uzslavējusi kā ekskluzīvu un fantastisku vietu Gaujas malā, to varēs apskatīt jau šo sestdien, 7. augustā, ja vien vēlēsies un drīkstēs apmeklēt estrādes oficiālo atklāšanas pasākumu – amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu.

Taču vēl pirms tā tajā pašā dienā no pulksten 16 vietējā biedrība “Šūpolēs” aicina pie estrādes uz ikgadējo akciju “Kūku kūka”. Šoreiz cepēju atnestos kārumus varēs degustēt, ziedojot naudu pūtēju orķestra “Strenči” jaunajiem tērpiem.

“Vienpadsmit stāsti Strenču brīvdabas estrādei” sāksies pulksten 17. Tas būs Strenču kultūras centra amatiermākslas kolektīvu un viņu draugu no Kocēnu, Burtnieku, Cēsu, Valkas un Smiltenes novadiem mēģinājums iedziedāt, iedejot un ieskandināt jauno estrādi.

Savukārt pulksten 21 Strenčos, pludmalē pie Gaujas, koncertu sniegs grupa “Dagamba”. Grupā muzicē profesionāli mūziķi – čellisti Valters Pūce un Antons Trocjuks, pianists Dainis Tenis, bundzinieks Artūrs Jermaks, kontrabasiste Alise Broka. Mūziķi apvieno dažādas muzikālās kultūras, veidojot unikālu un īpašu skanējumu un sniedzot roka, popa, pasaules un klasiskās mūzikas sajaukumu.

Gan amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu estrādē, gan grupas “Dagamba” koncertu varēs apmeklēt, uzrādot derīgu “Covid-19” sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Sestdien, 7. augustā, pie Strenču estrādes no pulksten 14 līdz pulksten 21 notiks izbraukuma vakcinācija pret “Covid-19”, to organizē Vakcinācijas dienests. Iespēju var izmantot ikviens, kurš vēlas, arī domājot par iespēju apmeklēt kultūras pasākumus.