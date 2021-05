Strenču novada domes deputātiem īpašumā – motocikli un laivas

Jau vēstījām, ka Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons, salīdzinot ar Valkas un Smiltenes pašvaldību vadītājiem, pērn ne tikai pamatdarbā nopelnījis vislielāko atalgojumu, bet viņš ir arī prestižas markas motocikla “Harley Davidson” īpašnieks. Ielūkojoties Strenču novada domes deputātu ienākumu deklarācijās par 2020. gadu, atklājās, ka vēl dažiem pieder motocikli un

arī laivas.

Strenču novada domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības deputāts un AS “PATA Strenči” meža resursu daļas vadītājs Reinis Muižnieks aizvadītajā gadā pašvaldībā saņēmis 2121,82 eiro (vidēji mēnesī – 176,81 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus papildinājusi alga AS “PATA Strenči” ‒ 37524,97 eiro (vidēji mēnesī – 3127 eiro pirms nodokļu nomaksas). R. Muižnieks deklarējis arī savas parādsaistības – 8676,42 eiro apmērā. Viņam valdījumā ir 2014. izlaiduma gada automašīna “Volvo XC60”, bet īpašumā – 1999. izlaiduma gada motocikls “Yamaxa XVS 1160” un 1983. izlaiduma gada traktors “T-25A”.

Strenču novada domes deputāts, SIA “Ceļu komforts” valdes loceklis un SIA “dumperi.lv” hidrotehnisko būvju inženieris Aigars Leitis pērn pašvaldībā nopelnījis 1526 eiro (vidēji mēnesī – 127 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus veido arī SIA “Ceļu komforts” saņemtā alga – 6205 eiro (vidēji mēnesī – 517 eiro pirms nodokļu nomaksas), kā arī no šī uzņēmuma saņemtās dividendes – 18950 eiro. Turklāt A. Leitim pieder SIA “Ceļu komforts” 25 kapitāldaļas, to vērtība – 1400 eiro. Vēl viņa aizvadītā gada ienākumus papildinājusi SIA “dumperi.lv” nopelnītā alga – 2728 eiro (vidēji mēnesī – 227 eiro pirms nodokļu nomaksas), kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pensija – 10489 eiro (vidēji mēnesī – 874 eiro). Deputāts saņēmis arī maksājumu no Lauku atbalsta dienesta ‒ 500 eiro apmērā. Viņam ir bezskaidras naudas uzkrājumi – kopumā 2393 eiro – AS “Swedbank” un AS “Luminor Bank” Latvijas filiālē. A. Leitis ir divu motorlaivu un vienas laivas īpašnieks, kā arī traktora un citas tehnikas saimnieks. Viņam pieder vairāki nekustamie īpašumi Plāņu pagastā.

Strenču novada domes deputāte, SIA “Strenču aptieka” valdes priekšsēdētāja Agita Boķe 2020. gadā pašvaldībā nopelnījusi 448 eiro (vidēji mēnesī – 37 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet SIA “Strenču aptieka” ‒ 19477,87 eiro (vidēji mēnesī – 1623 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņai pieder arī viena SIA “Strenču aptieka” kapitāldaļa 2845,74 eiro vērtībā. A. Boķe ir nekustamā īpašuma, kas atrodas Strenčos, īpašniece, kā arī viņai pieder 1991. izlaiduma gada piekabe.

Strenču novada domes deputāts, Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecības “Dārznieki” īpašnieks Dainis Zuika pērn domē nopelnījis 1379 eiro (vidēji mēnesī – 114,91 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus papildinājusi alga – 3000 eiro (vidēji mēnesī – 250 eiro pirms nodokļu nomaksas) un VSAA izmaksātā pensija – 5205,51 eiro (vidēji mēnesī – 433,79 eiro). D. Zuikam īpašumā ir zeme Jērcēnu pagastā, kā arī kustamais īpašums – 2010. izlaiduma gada bezceļu kvadricikls “Kawasaki KVF 650”. Viņš ir deklarējis arī SIA “Uzņēmējs 2005” piederošās 2846 kapitāldaļas, to vērtība – 2846 eiro.

Strenču novada domes deputāte, SIA “Radošā dizaina darbnīca – LIRE” valdes locekle Līga Riekstiņa 2020. gadā pašvaldībā saņēmusi 1208 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 100,66 eiro pirms nodokļu nomaksas). Pērn viņa SIA “Radošā dizaina darbnīca – LIRE’’ algā saņēmusi 2376 eiro (vidēji mēnesī – 237 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņai šajā uzņēmumā pieder 2846 kapitāldaļas, to vērtība – 2846 eiro. L. Riekstiņai īpašumā ir dzīvoklis Plāņu pagastā, kā arī 1992. izlaiduma gada automašīna “VW Golf”.

Strenču novada domes deputāts, Valsts meža dienesta mežzinis un zemnieku saimniecības “Laidavas” īpašnieks Jānis Ence pērn pašvaldībā nopelnījis 1176 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 98 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pamatdarbā kā mežzinis – 13630,77 eiro (vidēji mēnesī – 1135,89 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus papildinājuši ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības – kopumā 1781 eiro no zemnieku saimniecības “Laidavas”. J. Encem pieder nekustamais īpašums Jērcēnu pagastā, kā arī 1996. izlaiduma gada automašīna “Audi A6 Avant” un 1999. izlaiduma gada piekabe.

Strenču novada domes deputāts, zemnieku saimniecības “Vec­ķiguļi” īpašnieks Jānis Kaucis pērn pašvaldībā nopelnījis 1182 eiro (vidēji mēnesī – 98,50 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa budžetu papildinājuši ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības – 70 tūkstoši eiro no SIA “PATA Strenči”. Deputātam pieder nekustamais īpašums Plāņu pagastā.

Strenču novada domes deputāts, Valsts meža dienesta Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs Jānis Vāvere 2020. gadā pašvaldībā saņēmis 1339 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 111,58 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet Valsts meža dienestā – 12 387,86 eiro (vidēji mēnesī – 1032,32 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus papildinājis maksājums no Lauku atbalsta dienesta ‒ 4558,40 eiro. J. Vāverem ir bezskaidras naudas uzkrājums – 38 992,29 eiro AS “Swedbank” un 20,48 eiro AS “Citadele banka”. Īpašumā nekustamais īpašums Strenčos un Ērģemes pagastā, kopīpašumā – Limbažu pagastā un Plāņu pagastā. Deputāts ir īpašnieks 1999. izlaiduma gada automašīnai “Audi A6 Avant”.