Strenču novadā fiziskas aktivitātes – bez maksas

Strenčos, Jērcēnos un Plāņos no februāra turpināsies aktivitātes Strenču novada pašvaldības projektā “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā”, ko atbalsta un finansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekts ir pagarināts, tas nozīmē, ka novada iedzīvotāji varēs apmeklēt savas iecienītās nodarbības bez maksas.

No 4. februāra līdz pat aprīļa beigām katru otrdienu būs iespēja piedalīties nodarbībās fizioterapeita vadībā. “Nodarbības notiks trijām grupām. Nākt var ikviens interesents, bet galvenokārt mērķauditorija ir cilvēki, kuriem ir sēdošs darbs, un seniori,” informē projekta vadītāja, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence.

Nodarbības fizioterapeita vadībā notiks Strenčos un Jēcēnos: Strenčos, Tautas interešu namā (turpat, kur bibliotēka), Pulkveža Zemitāna ielā 5 no pulksten 17 līdz pulksten 18 (vingrošana ar zemāku slodzes intensitāti) un no pulksten 18 līdz 19 (vingrošana ar augstāku slodzes intensitāti), bet Jērcēnos – tautas namā no pulksten 19.30 līdz 20.30.

Vēl viena projekta aktivitāte ir peldēšanas apmācības Strenču novada vidusskolas skolēniem, tās notiks Vidzemes Olimpiskajā centrā katru trešdienu no 5. februāra līdz maijam.

Savukārt no 6. februāra katru ceturtdienu no pulksten 18 līdz 19.30 Plāņu tautas namā turpināsies jogas nodarbības.