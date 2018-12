Strenču novadā tiks realizēts projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekti, projektu plānošana, realizācija - šāda darbības forma ir mūsdienu dzīves aktualitāte, lai risinātu dažādus sociāli ekanomiskus jautājumus. Gan sociāla, gan ekanomiska rakstura ir rūpes par sabiedrības nākotni - bērnu un jaunatnes mūsdienīgu karjeras izglītošanu. Karjera – izglītības, darba un privatās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā. Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 15.apakšpunkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu karjeras izglītību.

2017.gada 8.martā starp Valsts Izglītības attīstības aģentūru un Strenču novada domi tika parakstīts sadarbības līgums Nr. 4.-8.3.3/30 par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas laiks paredzēts no 2017. gada 1. marta – 2020. gada 31. decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta uzdevumi: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām. Strenču novada vidusskola ka aktīvs sadarbības partneris šajā projektā bija laika posmā no līguma parakstīšanas brīža 2017.gada 8.martā līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Šajā laikā pedagoģe-karjeras konsultante E.Gulbe plānoja un realizēja dažādus karjeras atbalsta pasākumus – ekskursijas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, karjeras plānošanas nodarbības, un citus pasākumus. Strenču novada vidusskolas, t.sk. Sedas filiāles 7.-9.klašu izglītojamajiem bija iespēja tikties ar Centra JV-KIKC valdes locekli, karjeras konsultanti Intu Lemešonoku, kura vadīja seminārnodarbības „Es pats veidoju savu karjeru”, iepazīstinot ar dzīves laimes formulu, sniedza zināšanas par pašnovērtējuma nozīmi karjeras veidošanā. Pasākumā „No praktiska radošuma līdz uzņēmējdarbībai” izglītojamie pilnveidoja prasmes ideju ģenerēšanas tehnikās, saskatīja iespējas sociālās un uzņēmējdarbības profesiju apguvei, darbībai vietējā pašvaldībā. Uz skolu tika aicināti Strenču vidusskolas absolventi, kuri jau kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem, lai dalītos karjeras veidošanas pieredzē.

9.klases izglītojamie skolu “atvērto durvju” dienās devās iepazīties ar Valmieras tehnikumu, Smiltenes tehnikumu, kā arī iepazinās ar tur apgūstamajām profesijām.

Sākumskolas 1.– 4.klases izglītojamie, savukārt, iesaistījās profesiju meistarklasēs, kuras vadīja horeogrāfs/dejotājs E.Ruicis, podniece/keramiķe Z. Melnace – Priedniece, žurnāliste/rakstniece Zanda Radziņa ar suni no dzīvnieku patversmes, ugunsdzēseju komandieris G.Svarinskis, SIA ZAAO atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģ. Kuplais, policiste/inspektore I.Ivane.

Ļoti interesants karjeras atbalsta pasākums notika 2017.gada augustā, kad izglītojamie no visām projektā iesaistītajām klašu grupām divas dienas piedalījās aktiera Arta Jančevska vadītajā profesijas meistarklasē „Atklāj aktieri sevī”.

Diemžēl, uzsākot 2017./2018. mācību gadu, Strenču novada vidusskolā samazinājās skolēnu skaits. Līdz ar to Strenču novada dome vairs nevarēja būt kā sadarbības partneris šajā projektā. Sadarbībā ar VIAA aktīvi tika meklēti risinajumi, kuri ļautu turpināt iesākto karjeras izglītošanas atbalstu izglītojamajiem. Risinājums tika atrasts un ar Kocēnu novada domi tika noslēgts savstarpējs deleģējuma līgums par sadarbību ar Strenču novada vidusskolu sākot no 2017.gada 1.novembra. Līdz ar to Strenču novada vidusskola turpina dalību projektā.

Šobrīd karjeras atbalsta pasākumi Strenču novada vidusskolas izglītojamajiem tiek plānoti un realizēti sadarbībā ar Kocēnu novada domes izglītības speciālisti projekta koordinatori Ievu Stiģi. Izglītojamie dodas ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, kā piemēram, Valmiermuižas alus darītavu, Vidzemes Olimpisko centru, Ādažu cipšu ražotni, Valmieras Drāmas teātri. Skolēni karjeras atbalsta nodarbībās veic savu resursu apzināšanu un karjeras plānošanu, tiekas ar lektoriem, praktisku nodarbību vadītājiem un uzzina par nākotnes darba tirgus profesiju un speciālistu pieprasījumu. Bērnu un jauniešu karjeras izglītošana nav iespējama bez apkārtējas sabiedrības atbalsta. Īpašu pateicību Strenču novada vidusskola vēlas pateikt Beverīnas novada z/s „Kalnleimaņi” īpašniecei L.Zvirgzdai par ekskursiju 2017.gada septembrī, kuras laikā 3.–4.klases skolēni apmeklēja samniecību un baudīja saimnieces viesmīlību, kā arī Edītei Nikelei un Aigaram un Gunitai Krumholciem, kuri 2018.gada oktobrī organizēja ekskursiju uz kokapstrādes uzņēmumu ”NORDLAND TIMBER”, guļbalķu māju ražošanas uzņēmumu „ENGEL HUSE” Limbažos un maizes ražotni „Lielezers”.

Karjeras izglītošanas aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas Strenču novada vidusskolas mājas lapā www.strencunovads.lv/vidusskola.