Strenču slimnīcas pneimonoloģe Marija Everte saņem prestižo Jāņa Leimana balvu

17.decembrī Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- slimnīca) ārstei dr. Marijai Evertei svinīgi tiešsaistē pasniedza Latvijas Tuberkulozes fonda (LTBF) dibinātāja Jāņa Leimana balvu par nozīmīgu ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanā un ārstēšanā.

Dr. Everte vienmēr ir izcēlusies ar gaišumu un dzīvesprieku, kas cauri savai profesionālajai karjerai palīdzējis iemantot mīlestību pret psihiatriju un cīņu par katru tuberkulozes pacientu.

Dr. Everte norāda: “Biju pārsteigta par balvu, taču šis sasniegums nav tikai mans nopelns, svarīgs visos laikos ir un būs komandas darbs.” Dr. Marija Everte darbu slimnīcā uzsāka 1989. gadā kā viena no psihotuberkulozes nodaļas ftiziatrēm. Ilgus gadus dr. Everte palecu pie pleca strādāja ar dr. Rutu Melderi. Abas ārstes tandēmā veidoja spēcīgu un nesatricināmu komandu, kurai neviens izaicinājums nav par lielu. Ārste arī savā pateicības runā lielu paldies veltīja kolēģei, kas nu jau uz dr. Evertes panākumu skatās no mākoņa maliņas. Darbs psihotuberkulozes nodaļā cauri laikiem tiek uzskatīts par vienu no smagākajiem visā psihiatrijas dienestā, kas pa spēkam ir tikai retajam. Dr. Evertes personīgās īpašības un neatlaidība viņai ir palīdzējusi nepadoties un ik dienas rast jaunus spēkus turpināt iesākto, lai palīdzētu un atbalstītu tuberkulozes pacientus. Ārste norāda “Darbs bija grūts, slodze bija liela, jo tajā laikā pacientu skaits nodaļā svārstījās no 60-80. Nodaļas pacientu kontingents arī bija dažāds, sākot no tikko brīvībā izlaistiem cietumniekiem līdz smagi psihiski slimiem pacientiem. Es vairāk strādāju ar vīriešiem, kas man bija izaicinoši. Svarīgākais bija sākuma posms, bija jāparāda sava stingrā puse, kas arī palīdzēja atrast kopīgu valodu ar viņiem. Līdzko tas tika izdarīts, viņi bija mierīgi kā jēriņi. No sākuma es atceros, ka biju ļoti stingra, bet gadiem ejot šie izaicinājumi palīdzēja man kļūt par to ārsti, kāda es vēlējos būt,” atzīst ārste.

Dr. Everte attieksmē pret pacientiem vienmēr saglabājusi jaunībā iegūto pediatra piegājienu, kļūstot pacientiem par otro mammu, padomdevēju, plecu, uz kura izraudāties un noslēpumu glabātāju, taču vienlaikus saglabājot stingru nostāju profesionālajā ziņā t.i., ārstēšanās plānu sastādīšanā un plānotā ārstniecības procesa realizāciju. Daudzus gadus (no 1989.–2012.) dr. Everte psihotuberkulozes jomā darījusi visu ar absolūtu pašatdevi, bieži vien pacientus liekot pirmajā vietā un aizmirstot pati par sevi.

Atskatoties uz dr. Marijas Evertes profesionālo karjeru 1975. gadā ārste absolvēja RMI Pediatrijas fakultāti. Pēc mācībām ārstes pirmā darbavieta no 1975.-1989. gadam bija Smiltenes zonālā slimnīca, kurā dr. Everte strādāja kā bērnu ārste. Dažādu ārēju apstākļu dēļ ārste pārcēlās uz Strenčiem un uzsāka darbu Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas psihotuberkulozes nodaļā ftiziatra amatā. No 1990.-2004. gadam ārste bija Psihotuberkulozes nodaļas vadītāja, tad atbildīgo nodaļas vadītājas stafeti pieredzējusī ārste nodeva jaunākai kolēģei dr. Melderei, bet pati no 2004.-2012. gadam slimnīcā strādāja kā ordinatore. No 2008.-2009. gadam dr. Everte paralēli darbojās arī tuberkulozes slimnīcā “Ceplīši”. Šā gada pavasarī dr. Everte beidza savu profesionālo karjeru un devās pelnītā atpūtā.

Balvas pasniegšanas ceremonijā dr. Evertes sveikšanā ilggadējiem kolēģiem no VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pievienojās arī kolēģi no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centra un ambulatorās nodaļas.