SUP House sezonas atklāšanas pasākums Smiltenē

Aktīvās atpūtas inventāra noma SUP House aicina uz sezonas atklāšanas pasākumu 23. maijā, pl. 19:00, Smiltenē, Tepera ezera promenādē, Dakteru ielā 2. Pasākuma laikā 4-6 cilvēku lielām komandām būs iespēja apmeklēt Smiltenes gleznainākas vietas, pildot dažādas sarežģītības uzdevumus un mīklas, ar mērķi stiprināt komandas garu un aktīvi pavadīt laiku brīvā dabā.

Komandu pieteikšanās līdz 22. maija pl. 12:00, zvanot pa tālruni 26117442 vai rakstot uz SUP House Facebook lapu.

Pasākuma dalības maksa: 2 EUR no personas.

SUP House arī jaunajā sezonā turpinās priecēt smilteniešus un pilsētas viesus ar aktīvās atpūtas iespējām. Plānotas tiek jaunas aktivitātes, pasākumi un izbraucieni, jebkura gaumei. Turpinātas tiks jau veiksmīgi aizsāktās tradīcijas – akustiskās mūzikas vakari un SUP fitness nodarbības sestdienu rītos. No jauna tiks organizēti erudīcijas pasākumi, Spikeball turnīri, kā arī SUP izbraucieni Latvijas un Eiropas mērogos. Tepera ezera promenādē darbību uzsāks arī SUP House kafejnīca.

Sīkāku informāciju par sezonas aktivitātēm iespējams iegūt Facebook lapā SUPHouseSmiltene.