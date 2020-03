SVARĪGI. Izskanējušās runas neapstiprinās. Aktrises Zanes Daudziņas izrāde Smiltenes pilsētas Kultūras centrā noritējusi bez starpgadījumiem

Laikraksts «Ziemeļlatvija» pēdējās diennakts laikā saņēmis vairākus zvanus no iedzīvotājiem Smiltenē, kuri dzirdējuši, ka Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 11. marta vakarā aktrises Zanes Daudziņas notikušās komēdijas «Sieviete kā konfekte» laikā it kā diviem cilvēkiem pasliktināju-sies veselība un tie nogādāti ar ātro palīdzību Rīgā. Iedzīvotāju stāstiem ir dažādas versijas, bet nevienu no tām neapstiprina Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja Aija Cunska.

«Pirmkārt, 12. marta rīkojums (https://www.ziemellatvija.lv/novados/skaidro-kapec-smiltenes-novada-kops-ceturtdienas-slegtas-kulturas-iestades-147846» ) nav saistīts ar 11. martā notikušo Zanes Daudziņas viesizrādi. Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienības apmek-lētājiem tika slēgtas un pasākumi atcelti nākotnes vārdā. Trešdien no rīta sākās diskusijas par to, ka vakarā paredzēts bērnu deju koncerts, kurā piedalās arī skolēni no Rīgas. Cienot bērnu veselību un drošību, pieņēmām šo lēmumu. Otrkārt, iepriekš pieminētā izrāde «Sieviete kā konfekte» nori-tēja bez jebkādiem starpgadījumiem, izrādes laikā neviens nav pametis telpas, nav arī bijusi Neat-liekamā medicīniskā palīdzība. Ja kāds izplata nepatiesu informāciju, tā ir katra paša atbildība. Svarīgākais šobrīd ir neveicināt intrigas, nebalstīties uz nepatiesu informāciju un neinterpretēt lietas. Aicinu ikvienu sekot līdzi valdības izdotajam rīkojumam un ievērot norādījumus,» uzsver A. Cunska.

Atgādinām, ka Smiltenes novada Kultūras centrs no 2020. gada 12. marta līdz 14. aprīlim atceļ visu publisko pasākumu norisi, mēģinājumus un nodarbības. Tiek atcelti arī publiskie pasākumi, kuru norise bija plānota ārpus Smiltenes novada Kultūras centra telpām.

Kā norāda A. Cunska, vairāku pasākumu norise nav atcelta pavisam, iespēju robežās tie tiks pār-celti uz vēlāku laiku, iespējams, rudeni. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas uz pārcelto koncerta datumu. Par Smiltenes novada Kultūras centrā iegādātajām biļe-tēm uz pasākumiem naudu var atgūt Kultūras centra kasē. Darbalaiks šobrīd ir nemainīgs. Savu-kārt cilvēkiem, kuri iegādājušies biļetes bilesuparadize.lv un BezRindas.lv, jāsazinās ar attiecīgo biļešu servisu.

«Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes pakļautībā esošo struktūrvienību darbinieki darbu turpina. Tiek veikti dezinfekcijas pasākumi, kā arī plānoti dažādi remontdarbi. Galvenais, neveici-nāt paniku, bet darīt lietas, lai pasargātu sevi, ģimenes locekļus un līdzcilvēkus no iespējamās sa-slimšanas. Sargāsim sevi!» teic A. Cunska.