Svetlanas Kotovas meistarklase konditorejā

27.novembrī Smiltenes tehnikumā notika konditores Svetlanas Kotovas meistarklase “Jaunākās tendences konditorejā”. Nākamie konditori, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un bārmeņi apguva spoguļglazūras izmantošanu konditorejas izstrādājumu pagatavošanā, piedalījās molekulārā biskvīta tapšanā, redzēja, kā gatavo šokolādes mussu, ķiršu konfi, baltās šokolādes krēmu, Pan De žen un iepazinās ar dažādiem konditorejas izstrādājumu noformēšanas elementiem.

Meistarklase bija organizēta kā praktisks seminārs ar paraugdemonstrējumiem un tajā piedalījās ne vien tehnikuma audzēkņi un pedagogi, bet arī vietējie uzņēmēji.

Pasākuma mērķis – teorētisko un praktisko iemaņu papildināšana, lai jauniešiem pēc skolas beigšanas vieglāk iekļauties darba tirgū un viņi izaugtu par zinošiem jaunajiem profesionāļiem.

Jaunieši semināra laikā iepazinās ar profesionāla konditora darba ikdienas izaicinājumiem, kā arī uzzināja daudz jauna par nozares attīstību.

Par meistarklases veiksmīgu norisi rūpējās Smiltenes tehnikuma skolotājas: Elizabete Pudāne, Ira Gaile, Inese Veidemane un Vita Audere.

Sadarbība un izaicinājumi

“Ideja par šādu meistarklasi, kurā pieredzes bagāts konditors dalītos pieredzē ar jaunajiem, radās jau pirms gada, sarunās ar Smiltenes tehnikuma absolventi Mārīti Vanagu. Bet toreiz bija jārealizē citi projekti,” stāsta skolotāja Elizabete Pudāne. “Kad pie minētās ieceres atgriezāmies šajā mācību gadā, Mārīte Vanaga jau gadu bija nostrādājusi vadošā amatā, tāpēc ieteica uzrunāt Svetlanu Kotovu, kuras ikdiena šobrīd vairāk saistīta ar praktisku darbošanos konditorejas jomā.

Gatavojoties meistarklasei, izvērtās ļoti laba sadarbība ar Smiltenes tehnikuma krievu valodas skolotāju Gaļinu Skobeļevu, kura profesionālās krievu valodas stundās kopā ar 3.ēdināšanas pakalpojuma kursa audzēkņiem iztulkoja latviski konditores krievu valodā atsūtītās receptes.

Meistarklasē mazliet apgrūtināja tas, ka Svetlana Kotova savu darbu komentēja krieviski un visu jauniešu zināšanas šajā valodā nav ļoti spožas… Taču ikvienam bija iespēja vērot konditores darbu un jautājumus jaunieši varēja uzdot arī latviski.

Labi apzināmies, ka šajā meistarklasē gūto pieredzi visi uzreiz nevarēs izmantot savā praksē. Jaunāko konditorejas tendenču realizēšanai nepieciešamas ļoti specifiskas iekārtas – Šok - saldētavas, kurās produktus var atdzesēt līdz mīnus 38° C temperatūrai. Tehnikuma Šok – saldētavā to bija iespējams izdarīt mīnus 24° C temperatūrā. Līdz ar to gatavošanas process diezgan nopietni ieilga. Jo zemākā temperatūrā kārumus atdzesē, jo kvalitatīvāks un skaistāks darba rezultāts. Taču ikvienam, kurš strādā ēdināšanas pakalpojumu jomā, būtiski pārzināt arī tādas, ar viņa izvēlēto specialitāti saistītas prasmes, kuras viņš pats savā ikdienā varbūt neizmantos.”

Meistarklase notika karjeras projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumu informatīvi atbalstīja Smiltenes tehnikuma uzticamie sadarbības partneri: žurnāliste Evita Ūdre un operators Jānis Ūdris no Smiltenes televīzijas, kā arī - žurnāliste Sandra Pētersone no laikraksta "Ziemeļlatvija".





Vērtīga pieredze arī vietējām uzņēmējām

Meistarklasē piedalījās arī vietējās uzņēmējas - IU “J-Eklērs” īpašniece Jolanta Eberharde, Smiltenes tehnikuma absolvente, konditorejas izstrādājumu līnijas “Gardumnīca” autore Daiga Knostenberga, kā arī skolas viesnīcas “Kalna ligzda” vadītāja Līga Zušmane.

“Bija interesanti. Tā kā man pagaidām vēl nav tādu Šok – saldētavu, kādas izmantoja meistarklasē, tad savā praksē vismaz tuvākajā laikā neko tādu nerealizēšu. Taču ne mirkli nenožēloju iespēju vērot konditores darbu un iepazīšanos ar jaunākajām nozares tendencēm.

Piedalīšanās Smiltenes tehnikuma meistarklasēs, ko vada zinoši sava aroda meistari, ir lieliska iespēja vietējiem uzņēmējiem! Ne vienmēr ir tik vienkārši izbraukāt uz Rīgu!”

Arī tehnikuma audzēkņiem iesaku izmantot visas skolas piedāvātās iespējas."

Daiga Knostenberga tehnikumu absolvēja 1988. gadā, viņa ir diplomēta ēdienu gatavošanas tehnoloģe. Skolā gūtās zināšanas lieti noderējušas konditores darbā. ”Taču – ja vēlies profesionāli augt, tad ar izlaidumu vien mācības nebeidzas. Jāmācās un jāseko līdzi jaunākajām tendencēm visu mūžu."

Par Smiltenes tehnikumu un tā skolotājiem absolventei saglabājušās tikai visjaukākās atmiņas. "Liels prieks, ka vairākas manas skolotājas tehnikumā strādā joprojām. Viņas mūs tik sirsnīgi sagaidīja! Vienmēr ar lielu prieku nāku arī uz skolas salidojumiem. Visi kopā izsmejamies, atceramies vecos, labos laikus, kolhoza kartupeļu talkas…”