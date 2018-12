Lai veicinātu dzīvojamā fonda paplašināšanu un spētu nodrošināt novada uzņēmumu speciālistiem dzīvesvietas, Smiltenes novada dome 2015.gadā savā īpašumā iegādājās nepabeigtu daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā 7a, Smiltenē, kas šī gada 27.decembrī tika svinīgi atklāta.

Smiltenes novads, novada uzņēmumi turpina attīstīties, investējot uzņēmējdarbības paplašināšanā un veidojot aizvien vairāk darbavietu ne tikai novada iedzīvotājiem, bet piesaistot arvien jaunus iedzīvotājus no apkārtējiem novadiem un ārvalstīm. Tāpat novadā ik gadu tiek izveidoti gandrīz 90 jauni uzņēmumi, kas, papildus lielākajiem novada uzņēmumiem, piesaistīs darbaspēku arī nākotnē. Lai nodrošinātu uzņēmumu speciālistiem dzīvesvietas, piesaistītu valsts pārvaldē nepieciešamos speciālistus novadā, kā arī, lai veicinātu to, ka aizvien vairāk cilvēki par savām mājām sauktu Smiltenes novadu, 2015.gadā Smiltenes novada dome savā īpašumā iegādājās nepabeigtu daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā 7a, Smiltenē, kuras pārbūvei tika saņemts gan valsts, pašvaldības līdzfinansējums, gan pieprasīts aizdevums. Lai īstenotu būvniecības procesu, 2017.gadā ēka tika nodota apsaimniekošanā novada kapitālsabiedrībai SIA “Smiltenes NKUP”.

Ēkas būvniecībai nozīmīgs ieguvums bija 2017.gadā saņemtais 200 000 eiro līdzfinansējums no valsts budžeta, kas iegūts pateicoties Nacionālās Apvienības deputāta Raivja Dzintara priekšlikumam, jeb, tā saucamajām - “deputātu kvotām”. Papildus tam, tika piešķirts 172 000 eiro līdzfinansējums no Smiltenes novada budžeta, kā arī SIA “Smiltenes NKUP” aizdevums būvniecībai.

Nepilnus divus gadus ilgušais būvniecības process noslēdzās 2018.gada decembrī, kad ēka tika nodota ekspluatācijā un 27.decembrī, simboliski pārgriežot lentu, tā tika atklāta, piedaloties pašvaldības, būvdarbu veicēju, SIA “Smiltenes NKUP” pārstāvjiem.

Ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību ir izdevies ne tikai sakārtot vēl vienu teritoriju pilsētā, bet arī radīt jaunas 24 dzīvesvietas. Savā uzrunā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsvēra: “Pārņemot ēku pašvaldības īpašumā, pieņēmām izaicinājumu - pirms tam nepievilcīgo ielu, sakārtot vairāk. Mums daļēji ir izdevies, esam spēruši būtiskus soļus, lai šo teritoriju sakārtotu. Esam atraduši veidus, kā lai to izdarītu, sākot no idejas, resursu piesaistes un komandas, kas to paveic līdz galam. Ar cerību raugāmies, ka šajos 24 dzīvokļos dzīvos Smiltenes novadā strādājošu uzņēmumu speciālisti un viņu ģimenes. Varam būt lepni, ka izdevies radīt sakārtotu vietu pilsētā, vietu, kur augt!”

SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, uzrunājot klātesošos, pauda pateicību būvdarbu veicējiem, būvuzraugiem, projektētājiem un SIA “Smiltenes NKUP” komandai, kas kopīgi ir piedalījušies projekta īstenošanā, lai vēl Latvijas valsts simtgadē varētu īstenot šo mērķi.

Daudzdzīvokļu mājā ir izbūvēti 24 jauni dzīvokļi- 8 vienistabas dzīvokļi 29.8-31.5 km2 platībā, 8 divistabu dzīvokļi 45.6-46.2 km2 patībā un 8 trīsistabu dzīvokļi 56.6-60.4 km2 platībā. Divistabu un trīsistabu dzīvokļiem ir izbūvēti balkoni, kā arī katram dzīvoklim - atsevišķa, slēdzama telpa pagrabstāvā. Katrā dzīvoklī ir iebūvēta virtuves iekārta ar nerūsējošā tērauda izlietni un jaucējkrānu, elektrisko plīti, cepeškrāsni, tvaika nosūcēju. Ir paredzēta vieta ledusskapim. Sanitārajos mezglos uzstādīts sienas skapītis ar izlietni un jaucējkrānu, klozetpods, dušas kabīne vai vanna, dvieļu žāvētājs ar karstā ūdens cirkulāciju, kā arī ir paredzēta vieta veļas mašīnai.

Kopējās ēkas būvniecības izmaksas 1 037 990 eiro bez PVN. Būvdarbu veicējs SIA “Woltec”, būvuzraugs Jānis Rikters, SIA “Dromos”, pasūtītājs SIA “Smiltenes NKUP”.

Paralēli būvniecības procesam, Smiltenes novada domē tika izstrādāti saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk -Noteikumi), kas tika apstiprināti 27.12.2018. domes sēdē. Tajos noteikts, ka pretendēt uz īres tiesībām varēs:

speciālisti, kuri nepieciešami ar Pašvaldības funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā vai institūcijā;



speciālisti, kuri nepieciešami ar valsts funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā;



speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt Pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs:



- ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana, u.c.);

- būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).



Šādi kritēriji tiks iekļauti arī izstrādājot noteikumus “Īres tiesības piešķiršanas noteikumi Daugavas ielas 7, Smiltenē”, kuri tiks apstiprināti nākamā gada sākumā. Noteikumi paredzēs arī to, ka, lai pretendētu uz īres tiesībām kādā no dzīvokļiem Daugavas ielā 7a, speciālistam būs jāiesniedz iesniegums SIA “Smiltenes NKUP”, norādot informāciju:

par citām personām, kuras tiks izmitinātas dzīvoklī;



pašreizējo dzīvesvietu;



konkrēto dzīvokli, kuru vēlas īrēt.



Papildus būs jāiesniedz arī darba devēja apliecinājums par darba tiesisko attiecību pastāvēšanu.

Vēršam uzmanību uz to, ka speciālistam būs pienākums pēc īres līguma slēgšanas reģistrēt dzīvoklī savu deklarēto dzīvesvietu.

Ņemot vērā, ka Smiltenes novada dome ir lūgusi Finanšu ministrijai saskaņojumu par valsts atbalstu un tas vēl nav saņemts, plašāka informācija - par īres tiesību piešķiršanu, noteikumiem, prasībām un plānotajām īres cenām, tiks publicēta 2019.gada janvārī Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv un SIA “Smiltenes NKUP” mājas lapā www.smiltenesnkup.lv.