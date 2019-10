Tāda izstāde nav bijusi! Smiltenietes Ilzes Džonsas gleznu izstāde “Pārmaiņu ceļā”.

Uzrunājoši, prātu domāt un dvēseli just rosinoši – tas ir pirmais iespaids, ko rada šo trešdien, 23. oktobrī, Smiltenes novada bibliotēkā atklātā smiltenietes Ilzes Džonsas gleznu izstāde “Pārmaiņu ceļā”.

“Gleznas ir jaukas, dvēseliskas. Katrs tajās atradīs kaut ko savu,” izstādes atklāšanā klātesošos uzrunāja bibliogrāfe Alda Liuke un piebilda, ka šāda žanra gleznas bibliotēkā nekad iepriekš nav bijušas eksponētas. Kad Ilze Džonsa atnesusi parādīt savus darbus, tie visus pārsteiguši.

Izstādes liela pievienotā vērtība ir autores atziņas un apraksts par katru gleznu, papildinot vizuālo uztveri ar tekstuālo, piemēram, gleznai “Sirds skaidrība” tas ir šāds: “Skaidra savu izvēļu apjausma. Katrai mūsu izvēlei – gudrai vai negudrai – ir sekas. Uzņemties par tām atbildību pašam ir dzīves gudrība”.

Ilze Džonsa glezno abstrakcionisma žanrā, kam raksturīgs nevis konkrētu apkārtējās pasaules objektu attēlojums, bet gan daudzveidīgas dažādu krāsu laukumu un līniju kombinācijas. Pat gleznojot reālas lietas, piemēram, jūru, ziedu, koku, tās ir izlaistas caur viņas sajūtu filtru jeb, kā teic autore, viņa glezno savu sirdi.

Šī ir Ilzes Džonsas pirmā gleznu izstāde Latvijā. Savukārt pirmā viņas darbu ekspozīcija vēl šobrīd apskatāma Anglijā, Kembridžas pilsētas draudzes baznīcā, kurai abi ar vīru piederēja, dzīvojot Anglijā, vēl pirms pārcelšanās uz Latviju.

Pēc izglītības Ilze Džonsa ir ceļu inženiere. Gleznošanu viņa apguvusi pašmācības ceļā un izpauž sevi, gleznojot abstraktas gleznas ar akrila un akvareļa krāsām.

“Gleznot sāku, kad piedzīvoju izdegšanas sindromu. Psiholoģe man deva padomu zīmēt. To arī sāku darīt un pēkšņi sapratu, kas ar mani notiek, uzlabojās labsajūta. Caur radošo procesu turpinu iepazīt sevi, kas palīdz ikdienā dzīvot saskaņā ar sirds vēlmēm,” teic Ilze Džonsa.

Spēja izpaust sevi mākslā nerodas no nekā. Ilze atceras, ka bērnībā bijusi liela rokdarbniece, ar patiku darinājusi apsveikuma kartītes draugiem, bet no zīmēšanas gan izvairījusies, jo skolotāja viņai, 10 gadus vecai meitenei, reiz pateikusi, ka šajā priekšmetā augstāko atzīmi Ilze nekad nedabūs. “Lūk, te ir Dieva humors. Ja Viņš mums kaut ko ir iedevis, tad grib, lai mēs to lietojam,” secina Ilze Džonsa.

Izstādē “Pārmaiņu ceļā” ir eksponēti pēdējos trijos gados tapušie viņas darbi. Izstāde Smiltenes novada bibliotēkā, abonementa daļā, apskatāma līdz 30. novembrim.

Savukārt trešdien, 30. oktobrī, pulksten 17 Smiltenes novada bibliotēkā notiks radošā darbnīca “Rotaļas ar krāsām”, kuru vadīs Ilze Džonsa. Tā būs iespēja ikvienam sevi izpaust, brīvi gleznojot ar akrila krāsām, lietojot neparastus darbarīkus, radīt interesantas, abstraktas gleznas. Dalība radošajā darbnīcā ir bez maksas.