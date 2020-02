Tādas sveces liet ir prieks. Smiltenietes Gundegas Strazdiņas sveču liešanas radošā darbnīca

Sveču liešana ir kļuvusi par populāru vaļasprieku un mākslinieciskās jaunrades izpausmi arī tiem cilvēkiem, kuriem tā nav profesionāla nodarbošanās.

To apliecina arī Smiltenes novada iedzīvotāju interese par novada bibliotēkas sarīkoto sveču liešanas radošo darbnīcu kopā ar biškopi Gundegu Strazdiņu. Specifiskā procesa dēļ vietu skaits bija ierobežots, tāpēc visus, kuri vēlējās piedalīties, bibliotēka nemaz nevarēja uzņemt.

Rezultāts priecē, bet ceļš līdz tam ir garš

Smilteniete Gundega Strazdiņa sveču liešanu no savu bišu vaska apguvusi lielākoties pašmācības ceļā, bet vaska kausēšanu apguvusi biškopības kursos.

Lielāko daļu vaska dravā iegūst, pārkausējot brāķētās šūnas. Tās ir tumšās vai mehāniski bojātās šūnas. Lai nonāktu līdz skaistajam un smaržīgajam rezultātam – dzeltenajai svecei no bišu vaska –, ir jāiziet darbietilpīgs vaska kausēšanas process, ko mājas apstākļos var darīt, izmantojot parastu, vislabāk emaljētu trauku ar lietusūdeni, kuru novieto uz plīts un silda. Reta auduma maisā ieliek no rāmjiem izlauztās vaska šūnas un dažus akmeņus balastam, tad maisu ar šūnām nogremdē katlā ar ūdeni un uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai. Maisu ar koka menti vairākkārt baksta un apveļ, līdz vasks atdalās no šūnām un uzpeld, bet maisā paliek čagas, ko var izmantot kā mēslojumu dārzam. Katls paliek uz plīts un lēnām atdziest. Ūdens virspusē nostāsies vasks, bet zem tā – piemaisījumi duļķu veidā.

Taču ar to vaska iegūšana nebeidzas. Izkausēto vasku, kas ir sacietējis un nostājas trauka augšdaļā, izņem un nokasa duļķes, tad vēlreiz kausē (ūdenī) un atkal nokasa piemaisījumus. Lai lietu sveces, vasks ir jākausē vēl vismaz divas reizes, atkal nokasot visus piemaisījumus. Kad lej sveces, tad vasku kausē tējkannā, kannu turot ūdens peldē.

“Process, lai tiktu līdz bišu vaska svecei, ir interesants. Lai lietu sveci, ir jādabū sveču formas, un labi, ka tās tagad var nopirkt arī Smiltenē. Ir vajadzīga arī sveču dakts un citi materiāli. Visjaukākais brīdis ir tad, kad svece ir izlieta un smaržo pēc propolisa un vaska,” priecājas Gundega Strazdiņa.

Ar bišu vasku cita lieta

Radošajā darbnīcā Gundega mācīja gan liet sveces no izkausēta vaska, gan tās tīt no mākslīgās šūnas – no tīra vaska izgatavotas vaska plāksnes.

Darbnīcā strādāja arī Smiltenes mākslas skolas skolotāja Džinita Jurkovska, kura ir iepriecināta par šādu iespēju. “Mājās pati jau biju lējusi sveces no parafīna un, kā to darīt, meklējusi informāciju YouTube. Taču vasks ir pavisam cits materiāls – dabīgs, un ir prieks ar tādu darboties. Vienai svecītei klāt pielikām bišu propolisu. Ļoti smaržīgs! Nekad agrāk arī nebiju tinusi sveces no vaska plāksnītēm un nebiju lējusi tādās formiņās. Jebkura šāda tikšanās ir jauns ieguvums, un, kas zina, varbūt nākotnē arī pati mēģināšu liet bišu vaska sveces,” teic Džinita Jurkovska.

Nākamais pasākums Smiltenes novada bibliotēkā notiks ceturtdien, 27. februārī, pulksten 17.30. Tā būs lekcija “Ceļš no sevis pasaulē”– praktiska nodarbība pašizziņai un dzīves spēka resursu atjaunošanai. Lekciju vadīs psiholoģe – konsultante Ilga Kušnere. Par lekcijas apmeklējumu nav jāmaksā.