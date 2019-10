Tepera trase nav izgāztuve, kurā izmest riepas

Visiem automobiļiem un autobusiem līdz 1. decembrim ir obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Neatliekot uz pēdējo brīdi, jau šobrīd daudzi autovadītāji saviem spēkratiem maina riepas, kas ir pozitīva tendence. Tomēr tā vietā, lai veco riepu komplektu bez maksas nodotu ZAAO, to izmet dabā.



Tehniskā sporta kluba “Smiltene” valdes priekšsēdētājs Vairis Tralla ir nepatīkami pārsteigts, ka, pirms dažām dienām dodoties uz Tepera trasi, ko apsaimnieko biedrība, pamanījis, ka divās vietās autoceļa tuvumā ir izmestas automašīnu riepas.



“Trase nav nekāda izgāztuve. Otrdien pamanīju, ka viens riepu komplekts izmests pie ceļa kartingu trasē, otrs aiz autotrases uz stabiņa salikts. Diemžēl tas ir tikai sākums. Ar šo problēmu cīnāmies katru pavasari un rudeni. Pasakiet, kur, lai mēs tās liekam? Neesam tik bagāti, lai tās visas nodotu ZAAO par maksu. Tas, ka konkrēta izmēra riepas, smuki saskrūvējot, esam izvietojuši trasē skatītāju un sportistu drošībai, nenozīmē, ka mums ir vēl nepieciešamas jūsējās. Ja vajadzēs riepas, paši aizbrauksim uz autoservisu un uzjautāsim vai arī paziņosim iedzīvotājiem ar laikraksta starpniecību,” dusmīgs ir Tepera trases apsaimniekotājs V. Tralla.

Viņš apzinās, ka katru nevar novaktēt, taču, ja izdosies pieķert vainīgo, tam likšot savākt arī visu pārējo izmestās riepas. “Vienu reizi mums tas izdevās. Tomēr ceru, ka iedzīvotāji izlasīs un sapratīs, ka katrai lietai ir sava vieta, un rīkosies pareizi,” saka V. Tralla.



SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane “Ziemeļlatvijai” skaidro, ka četras automašīnu riepas gadā katrs iedzīvotājs EKO laukumā var nodot bez maksas. “Riepas, tāpat kā jebkuri citi atkritumi, ir jānodod tiem paredzētās vietās, katrs atkritumu radītājs ir atbildīgs par saražoto atkritumu pareizu apsaimniekošanu. Vidi piesārņot nedrīkst, to regulē vairāki normatīvie dokumenti un tam vajadzētu būt loģiskam solim no katra domājoša cilvēka, kuram rūp sava un līdzcilvēku veselība, drošība un vides ilgtspējība,” norāda ZAAO pārstāve.

Riepas pieder pie tādiem saimnieciskās darbības pārpalikumiem, kas uzkrājas aizvien lielākos daudzumos un kam dabiskās sadalīšanās periods ir ļoti liels. Riepas ir pieskaitāmas pie bīstamajiem atkritumiem, tāpēc tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.



Svarīgi zināt, ka no šā gada janvāra privātpersonas četras nolietotas automašīnu riepas gadā (diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos var nodot bez maksas. Bez maksas no privātpersonām tiks pieņemts arī logu stikls un visa veida nolietota sadzīves elektrotehnika, kā arī pudeļu stikls, papīrs, kartons, polimērs (ar apzīmējumu LDPE un HDPE), PET dzērienu pudeles, metāls, luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatori, koka paletes un lietošanai derīgi apavi.

Kopumā ZAAO darbības reģionā ir divdesmit EKO laukumi, kas atrodas Alojā, Apē, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā, kā arī Līgatnes, Krimuldas, Pārgaujas un Vecpiebalgas novados.

uzziņai

“ZAAO” EKO punktu darba laiks:

Smiltenē, Limbažu ielā 8, atvērts pirmdienās un otrdienās no pulksten 10 līdz 19, trešdienās slēgts, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 10 līdz 19, sestdienās no pulksten 12 līdz 16, svētdienās slēgts;

Strenčos, Valkas ielā 1A, atvērts pirmdienās un otrdienās no pulksten 9 līdz 15, trešdienās slēgts, ceturtdienās no pulksten 12 līdz 19, piektdienās no pulksten 11 līdz 18, sestdienās no pulksten 10 līdz 14, svētdienās slēgts.

Valkā, Austras ielā 10, atvērts no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 9 līdz 13 un no pulksten 14 līdz 19, sestdienās no pulksten 9 līdz 13, pirmdienās un svētdienās slēgts.