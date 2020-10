Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties Valkas novadā

Iestājoties tumšākam laikam, Valkas novadā atsākas vairākas Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā" aktivitātes.

Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore Baiba Vorobjeva informē, ka no šīs nedēļas ikvienam interesentam ar dažādu fizisko sagatavotību ir iespējams apmeklēt fizisko aktivitāšu nodarbības Ērģemes un Kārķu pagastos. Grupu nodarbības Ērģemē notiks ik trešdienu no plkst.18 Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupas zālē, bet Kārķos – tautas namā ik ceturtdienu no plkst.18. Savukārt Valkas novada Vijciema pagastā izkustēties nodarbībās vietējie iedzīvotāji aicināti no 19.oktobra ik pirmdienu Vijciema sporta zālē. 40 minušu garās nodarbības pagastos vadīs fizioterapeits Mikus Mezītis.

Valkā nodarbības pasākuma cikla “Tev ir sēdošs darbs, nāc izkusties” ietvaros notiks ik pirmdienu no plkst.18:40 Beverīnas ielas 3 2. stāva zālē. Uz nodarbībām aicināts ikviens valcēnietis un Valkas pagasta iedzīvotājs. Vingrošanas nodarbības notiks treneres Ances Andrējevas-Empeles vadībā.

Pasākumi ir bezmaksas, uz vietas pieejami vingrošanas paklājiņi. Nodarbību laikā aicina ievērot COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumus – lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot 2 metru distanci un citus noteiktos epidemioloģiskos norādījumus.