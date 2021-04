Tiešais mašīntulkošanas rīks palīdzēs pierobežā dzīvojošajiem pārvarēt valodas barjeru

Vienas no manas padomju gados aizvadītās bērnības spilgtākajām atmiņām saistās ar to, ka vismaz reizi mēnesī – sestdienā – kopā ar vecākiem kāpām personīgajā automašīnā un devāmies uz Igaunijas veikaliem, kuros viss, kā toreiz šķita, bija daudz garšīgāks un neredzētāks. Un bija jau arī, kaut vai dienišķā desa, sviests un koši oranžās dzērienu pudelītes ar uzrakstu “Fanta”. Latvijas veikalos šis burvju dzēriens tolaik nebija nopērkams. Jau tolaik, stāvot garā rindā pēc igauņu garšīgās desas, iemācījos pateikt padomju cilvēkam tik svarīgo frāzi: “Palun, üks kilo vorsti!” Tulkojumā no igauņu valodas šis teikums skan tā: “Lūdzu, vienu kilogramu desas!”

Atzīšos, lai uzrakstītu šo frāzi igauņu valodā, izmantoju internetā pieejamo un ērti lietojamo bezmaksas mašīntulkošanas platformu. Tagad, kad dzīvojam laikmetā, kurā zinātne sasniedz neiedomājamas virsotnes, pazīstamais Latvijas valodu tehnoloģijas uzņēmums “Tilde” piedāvā jaunumu – EstLat tulkotāju. Tas ir uzticams un mūsdienīgs automatizēts tulkošanas rīks, kas veic tūlītējus un kvalitatīvus tulkojumus. Par šo rīku “Ziemeļlavijai” pastāstīja uzņēmuma “Tilde” klientu attiecību vadītāja Kristīne Metuzāle. Viņa cer, ka šis “Tildes” radītais tulkošanas rīks noderēs abu kaimiņpilsētu iedzīvotājiem, vietējiem uzņēmējiem un arī Valkas un Valgas pašvaldībām. Nākotnē, iespējams, būs kā pozitīvs piemērs daudzām citām pašvaldībām, kā lietot jaunākās tehnoloģijas savstarpējās sadarbības veicināšanā.

Latvijas uzņēmums “Tilde” – kas tas ir?

Tas gan ir jāatzīst, ka mūsdienās saprast svešvalodā rakstītu tekstu ir vienkāršāk nekā jebkad agrāk – pietiek to iekopēt kādā mašīntulkošanas vietnē un jau pēc mirkļa tulkojums būs gatavs. Visticamāk, tas nebūs perfekts, taču teksta pamatdomu uztvert palīdzēs. Pazīstamākais šāds mašīntulkošanas piemērs droši vien ir “Google Translate”. Pateicoties tam, esam sākuši savos e-pastos saņemt vēstules, kurās tālu zemju “prinči” un “miljonāri” lauzītā latviešu valodā piedāvā pasakaina apmēra mantojumu vai dāvinājumu. Taču tagad palīdzību tekstu tulkošanā iespējams meklēt arī tuvāk, jo tepat Latvijā uzņēmums “Tilde” ir radījis sistēmu, kas Baltijas valodu tulkojumos pārspēj veco labo “Google Translate”.

Mašīntulkošanas pirmsākumi Latvijā meklējami pirms vairāk nekā 15 gadiem, kad “Tilde” izstrādāja pirmo mašīntulkošanas sistēmu, kas prata tulkot atsevišķus vārdus un frāzes no angļu valodas latviešu valodā.

K. Metuzāle atklāj, ka “Tilde” ir viens no vadošajiem valodu tehnoloģiju uzņēmumiem. Tas dibināts pirms trīsdesmit gadiem – 1991. gadā. Šai laikā uzņēmums ir attīstījis daudz un dažādus valodu tehnoloģiju risinājumus. Uzņēmums ir arī saņēmis starptautisku atzinību, piemēram, par mašīntulkošanas risinājumiem. “Tilde” trīs gadus pēc kārtas mašīntulkošanas olimpiskajās spēlēs, ja tā var teikt, ieguva pirmo vietu.

“Šo gadu gaitā esam attīstījuši risinājumus, izmantojot visjaunākās tehnoloģijas. Nenoliedzami, gadu laikā tehnoloģijas strauji mainās. Šobrīd strādājam ar jaunākā mākslīgā intelekta tehnoloģijām – izmantojam neironu tīklus, lai nodrošinātu visprecīzāko un vistekošāko mašīntulkojumu, kas ir vistuvāk cilvēka veiktajam tulkojumam. Šīs tehnoloģijas ļauj nodrošināt visprecīzāko tulkošanas kvalitāti, kāda jebkad ir bijusi. Latviešu – igauņu mašīntulks ir pirmais tiešais mašīntulks, kas pasaulē ir pieejams. Daudzi piedāvā mašīntulkus, kas izmanto trešo valodu – visbiežāk angļu. Tas nozīmē, ka tulkojuma precizitāte vairs nav tāda, arī tulkojums vairs nav tik plūstošs. Šis tik tiešām ir unikāls produkts un pasaulē pirmais un vienīgais,” uzsver klientu attiecību vadītāja.

Palīdz ikdienā pārvarēt valodas barjeru

Sarunā nonākam pie domas, ka, iespējams, cilvēkiem, kuri ar jaunākām tehnoloģijām ir uz “jūs”, tas viss šķiet pārāk sarežģīti. Taču, kā atzīst K. Metuzāle, arvien vairāk individuālie lietotāji, uzņēmumi un valsts pārvaldes iestādes gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, lieto šos mūsdienās pieejamos mašīntulkošanas rīkus. K. Metuzāle iedrošinot skaidro, ka tos lietot ir ļoti vienkārši un tas palīdz ikdienā pārvarēt valodas barjeras. “Tildes” piedāvātie mašīntulkošanas rīki palīdz uzņēmējiem izvērst starptautisko sadarbību, studentiem – nebaidīties studēt citu valstu augstākajās mācību iestādēs. Līdzīgus piemērus varētu saukt vēl un vēl.

Kas attiecas uz latviešu – igauņu valodas tulkošanas rīku, tas ir pieejams divos veidos – kā bezmaksas un maksas versija. Lai gan latviešu – igauņu mašīntulkošanas rīka bezmaksas versija ir ar ierobežotu izmantošanas apjomu, taču tas ir pietiekami liels, lai katrs, piemēram, Latvijas – Igaunijas pierobežā dzīvojošais vai uzņēmējs, to varētu lietot. K. Metuzāle sola, ka dažu lappušu apjoma tekstu varēs iztulkot bez problēmām. Tāpat šo rīku var lietot ikviens, kas strādā vai iepērkas robežai otrā pusē. K. Metuzāle norāda, ka, lietojot šo produktu, saziņai ar kaimiņiem – igauņiem – nebūs jāizmanto trešā valoda – angļu vai krievu. Kā liecina novērojumi, jaunā paaudze Igaunijā nepārvalda krievu valodu, bet vecāka gadagājuma iedzīvotāji – angļu valodu. Šī platforma domāta katram, kurš var iegūt nepieciešamo informāciju, to iztulkojot latviski vai igauniski. Šis mašīntulkošanas rīks lieti noderēs tiem, kuriem ir vēlme iegūt jaunāko informāciju no Igaunijas masu me­dijiem. Piemēru, kur izmantot šo mašīntulkošanas rīku, ir bezgala daudz – katram pēc vajadzības.

“Tilde” piedāvā šo mašīntulkošanas rīku izmantot neierobežotā daudzumā, bet tad būs jāizmanto šī produkta maksas versija.

“Tilde” lietotājiem piedāvā arī dažādas citas valodu kombinācijas – vairāk par piecdesmit. Tās ir pieejamas galvenajā mašīntulkošanas platformā – publiskajā Tildes tulkošanas platformā, un tās ikviens var lietot arī ierobežotā bezmaksas versijā. Mašīntulks var būt lielisks palīgs ne tikai iedzīvotājiem, bet arī gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem, kā arī valsts iestādēm, kas strādā ārpus Latvijas robežām. Tas ļauj viegli un ātri tulkot lielus dokumentu apjomus drošā vidē. Organizācijas var arī ievietot reāllaika tulkošanu savā mājaslapā, tādējādi nodrošinot daudzvalodīgu saturu un informācijas pieejamību.

Galvenais pētnieks – valcēnietis

Klausoties K. Metuzāles stāstījumu par “Tildes” piedāvājumu un sasniegumiem, neviļus sevi pieķeru pie domas, ka valcēniešiem ir pamats lepoties ar “Tildes” vārdu saistītiem diviem speciālistiem – pētnieku Mārci Pinni un pašu Kristīni. Viņa gan noliedz, ka ir iedzimta valcēniete. Kristīne ir dzimusi un augusi Rīgā, bet ģimenes saknes ir Valkā. Viņa pieļauj, ka Metuzālu uzvārds Valkā ir pazīstams. Valkā dzīvo Kristīnes mamma.

“Es no sirds priecājos, ka mans kolēģis Mārcis – galvenais pētnieks mākslīgā intelekta jomā – ir Valkas vidusskolas absolvents. Latviešu – igauņu mašīntulkošanas rīks ir Mārča darba rezultāts. Katrā ziņā Valka var ar viņu lepoties. Arī kompānija ar viņu un visiem pārējiem kolēģiem lepojas. Mums ir ļoti stipra komanda, kas meklē šos visus īpašos risinājumus,” uzsver uzņēmuma pārstāve.

Meklējot publiski pieejamo informāciju par “Tildes” mākslīgā intelekta attīstības vadītāju M. Pinni, atklājās, ka viņš ir datorzinātnieks. Mākslīgais intelekts Mārci saista jau kopš studiju gadiem. Galvenais pētījuma virziens ir mašīntulkošana. Ikdienā Mārcis mēģina rast atbildes uz jautājumiem – kā iemācīt datoram tulkot tekstus cilvēka vietā. Mārča vadībā starptautiskās mašīntulkošanas sacensībās (WMT) “Tilde” pēdējos trīs gadus ar savu mašīntulkošanas risinājumu uzrādījusi labākos rezultātus Baltijas valodu virzienos, pārspējot pat “Google” un “Microsoft”.