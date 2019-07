Top ballīšu kroņi puišiem un meitenēm

Valcēnietei Baibai Karpovai, pošoties uz sarunu ar “Ziemeļlatviju”, viņas sešgadīgais dēls Emīls jautājis, kur mamma dosies. Baiba izskaidrojusi, ka uz interviju. Emīls interesējies – par ko tā būs? Baiba dēlam atbildējusi, ka nezina. Puika noteicis, ka gan jau par mammas rokdarbiem.



Atjautīgajam Emīlam izrādījās taisnība, jo jau kādu laiku sociālajā vietnē www.facebook.com Baiba publicē attēlus ar saviem rokdarbiem – tauriņiem, kas šūti no lina un gabardīna audumiem, filca piespraudēm, arī gaismu atstarojošām piespraudēm, matu lentām, ballīšu kroņiem meitenēm un puišiem, svētku virtenēm ar uzrakstiem latviešu valodā un citiem aksesuāriem, kas piedienas svētku un ballīšu svinēšanai. Lai reklamētu savus rokdarbus, Baiba izveidojusi zīmolu “EMMI”. Tas radies no dēlu Emīla un Miķeļa vārdu pirmo divu burtu savienojuma.



Atklāti sakot, Baibu uz sarunu aicināju tāpēc, ka ievēroju viņas meistarotos svētku kroņus puišiem. Līdz šim neko tādu nebiju redzējusi, tāpēc jau kādu laiku ar interesi sekoju līdzi rokdarbnieces ideju īstenošanas norisēm.



Ikdienā Baiba strādā Valkas lielākajā bērnudārzā “Pasaciņa” par pirmsskolas skolotāju sagatavošanas grupā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc neizbrīna viņas aizraušanās ar rokdarbiem, jo, strādājot ar bērniem, neiztikt bez prasmes radīt un veidot. Sākotnēji Baibai bijusi iecere veidot pirkstiņlellītes un pašai sacerēt dzejolīšus, lai bērni nodarbībās vieglāk varētu apgūt latviešu valodu. Lai gan pirms vairākiem gadiem Baibu esmu intervējusi kā radošu personību, kas raksta interesantus un izjustus dzejoļus, viņa sapratusi, ka regulāri rakstīt dzejoļus bērniem būs gana sarežģīti. Taču vēlme radīt un pašai izveidot kaut ko tikai savu guva virsroku, tāpēc tapa “EMMI”. Pirmās bija matu gumijas meitenēm, tad pamazām radās ideja par tauriņiem puišiem ar zvēriņu attēliem. Baibas pirmie rokdarbi ar “EMMI” zīmolu atklātībā parādījās pirms trim mēnešiem. Viņa atzīstas, ka ik pa laikam uznāk šaubas par savu varēšanu, bet lielākais virzītājspēks un atbalsts viņai ir Valkā pazīstamā šuvēja Liene Polakena, kas radījusi savu zīmolu “ Darbnīca Brīvdiena”. Liene ir Baibas draudzene un māsīca. Abām bieži satiekoties, tiek apspriestas idejas, tāpēc kādu dienu Liene teikusi māsīcai, lai beidzot ķeras klāt savu ieceru īstenošanai, jo cik tad var runāt par saviem sapņiem. Pamatā Baiba saviem rokdarbiem izmanto filca audumu, bet jau kādu laiku viņa iepazīst linu, no tā radot piespraudītes. Baiba pati zīmē un uz auduma izprintē savus zīmējumus. Printēšanai tiek izmantotas arī dēlu radošās izpausmes. Savu darbu tapšanā Baiba izmanto pavisam parastu printeri un īpašas plēves, kas palīdz zīmējumus pārnest uz audumu vai T-krekliem. Baiba lielu paldies saka savam audžutētim Aldim, kurš dzimšanas dienā uzdāvinājis nepieciešamās lietas. Baibai vēl nav šujmašīnas, viss top ar adatu un diegu. Rokdarbniece atzīst, ka vajag piešaut roku, bet pamazām viņai rodas pārliecība, ka izdodas.

“Man ir tik daudz sapņu! Par šujmašīnu vēl nesapņoju, man ir cita iekārta, kas griež papīru, lai radītu ballīšu virtenes. Pagaidām tās arī vēl skata un pēta, jo lielākais konkurents mums ir ķīniešu ražojumi,” atzīst rokdarbniece.

Baiba piekrīt, ka rokdarbiem pievēršas vakara stundās un pašlaik – atvaļinājuma laikā. Tas viņai nepieciešams, lai relaksētos no ikdienas un kā atslodze no darba, kā arī priecātos par rezultātu, apskatot savu roku darinājumu. Baiba ir saņēmusi arī pirmos pasūtījumus.



Vispieprasītākie esot tauriņi no gabardīna un filca vārdu lentītes. To neesot pārāk daudz, bet, ja ņem vērā, ka “EMMI” pastāv tikai trīs mēnešus, process varētu būt cerīgs. Baibas darinājumi ir nopērkami arī divos veikalos Valkā – “Patra” un “Party Corner”.



Viņa priecātos, ja saņemtu atsauksmes no pasūtītājiem, jo tādā veidā varētu saprast, vai izraudzītais ceļš uzsākts pareizā virzienā un darinājumi klientiem iet pie sirds. Nenoliedzami, komplimentus par rokdarbiem izteic draugi, bet Baiba šaubās, vai tie ir līdz galam patiesi, jo draugi neteiks sliktas lietas.



“Es kā zīdainis vēl mācos tikai velties,” par sevi smejas Baiba. Viņa atklāj, ka nemaz vēl nevar pateikt, cik ilgi top viena lieta, jo, strādājot mājās, vienmēr savu uzmanības devu prasa abi dēli un citas sadzīves lietas.



Baiba sevi mēdzot saukt par lielu ideju ģeneratoru. Reizēm tas pat sākot traucēt, jo katrai lietai, domājot, kā to labāk izdarīt, seko simts ideju. Tās rodas, dodoties pastaigā ar ģimenes mīluli – Džeka Rasela šķirnes un mopša jaukteni Šēru. Pastaigājoties Baiba vēro dabu un gūst iedvesmu saviem darbiem. Braucot pie vectēva un mammas uz lauku mājām Ērģemes pagasta Omuļos, bieži izdodas redzēt stirnas un meža ainavas. Baibu tas piesaista. Viņa sarunā atzīstas, ka jau kādu laiku ar vīru Valēriju iecerējuši radīt savu nodarbošanos, ar ko nākotnē pelnīt iztiku, lai varētu strādāt sev, nevis citiem. Un kāpēc tas nevarētu sākties ar “EMMI” darinājumiem? Šopavasar Karpovu ģimene Omuļos uz vectēva zemes iestādījusi divgadīgus cidoniju stādus un lauku ar ziemas ķiplokiem. Te par uzdrīkstēšanos jāpateicas Baibas opim, jo jaunie viņam atklājuši savas ieceres. Opis, kā tautā saka, uz karstām pēdām sagatavojis zemi un mudinājis jaunos īstenot savas atklātībā paustās ieceres. Nekas cits neatlicis, kā pierādīt, ka ar runāšanu vien nepietiks, ir jāsāk kustēties. Baiba stāsta, ka ķiploki ir apčubināti no visām pusēm, tikai jāgaida pirmā raža. Arī cidonijas reibinoši ziedējušas, bet līdz bagātīgām skābā augļa ražām jāgaida vēl daži gadi. Šādi rosoties, viņa cer, ka arī abi dēli iemācīsies naudas patieso vērtību un sapratīs, ka tā nekrīt no gaisa un ir jāstrādā, lai tā būtu. Viņai vēl ir tik daudz ieceru, ka par vienu viņa pat noklusē, jo esot vēl pāragri runāt. Viņa atzīstas, ka jau izpļāpājusies par cidonijām un ķiplokiem, diez vai vīrs to atbalstīšot.