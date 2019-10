Topošais lauksaimniecības speciālists no Blomes piedalās konkursā

Smiltenes novada Blomes pagasta iedzīvotājs Reinis Bērziņš ir viens no Latvijā labākajiem topošajiem speciālistiem lauksaimniecības nozarē.

Šo titulu un sudraba medaļu jaunietis ieguva jauno profesionāļu meistarības konkursā augkopībā kopā ar komandas biedru Kristeru Briedi no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (apvienotā Priekuļu tehnikuma un Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskolas).

Tajā pašā konkursā zelta medaļas lopkopības prasmju konkursā nopelnīja Smiltenes tehnikuma audzēknes palsmaniete Amanda Būce un Jolanta Ciganska no Salacgrīvas.

Konkurss aizved līdz pat fermai

Labākos topošos speciālistus lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursos “Lopkopība” un “Augkopība” šoruden divās dienās noskaidroja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”. Konkursu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar LLU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”.

Augkopības un lopkopības konkursu darba uzdevumus jaunieši veica pāros, parādot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas, norāda VIAA. Piemēram, augkopībā organizatori pārbaudīja konkursantu zināšanas par kultūraugu sugām, augšņu tipiem, kultūraugu audzēšanas tehnoloģijām, kā arī lauksaimniecības tehniku, darba drošību un citām tēmām.



Lopkopības prasmju konkursā jaunie speciālisti demonstrēja zināšanas par liellopu šķirnēm, teļa un govs dzīves cikliem un to labturību dažādos dzīves posmos un citiem jautājumiem, kā arī veica praktiskus uzdevumus fermā.

Zināšanas noderēs, sākot saimniekot pašam

Pēc Blomes pamatskolas absolvēšanas Reinis Bērziņš iestājās Priekuļu tehnikumā (tagadējā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā), lai mācītos par būvtehniķi, taču toreiz grupu nenokomplektēja un Reinis sāka mācīties otro izvēlēto prioritāti “lauku īpašumu apsaimniekotājs” un to nenožēlo.

Tagad Reinis ir jau priekšpēdējā, 3. kursā un saprot, ka mācās to, ko grib un kas patīk – lopkopību, augkopību, fermu mehanizāciju un tamlīdzīgi. Turklāt vēl vairāk – jaunietim ir nodoms pēc tehnikuma pabeigšanas sākt saimniekot Blomes pagastā, kur viņa vecvecākiem bija zemnieku saimniecība, kas juridiski gan ir likvidēta, bet zeme 17 hektāru lielā platībā dzimtai pieder joprojām. Par to, kā ar projektiem varētu piesaistīt starta kapitālu saimniekošanas uzsākšanai un ko konkrēti saimniecībā darīt, piemēram, kādu ganāmpulku audzēt, šobrīd vēl ir pāragri runāt, atzīst Reinis. Taču viens gan viņam ir skaidrs, – pilsētā nav, ko darīt.

Par konkursu Reinis saka: “Interesanti! Jauna pieredze”. Uzdevumus jaunietis vērtē kā vieglus. Atbildēm konkursa organizatori esot atvēlējuši trīs stundas, bet viņš ar komandas biedru ticis galā 45 minūtēs. Nokļūdījušies vienīgi jautājumā par sausnas procentu zaļbarībā, un šī kļūda maksājusi zelta medaļas.

Pateicas par ieguldīto darbu

Ar savu audzēkņu A. Būces un J. Ciganskas uzvaru jau pieminētajā konkursā lepojas arī Smiltenes tehnikums.



Jolanta Ciganska mācās 3.b kursā veterinārmedicīnas programmā, lai iegūtu veterinārārsta asistenta kvalifikāciju. Amanda ir 2. kursa audzēkne un mācās par lopkopības tehniķi programmā “lopkopība”. Abas jaunietes “Ziemeļlatvijai” neizdevās satikt (rudens ir gadalaiks, kad sasparojas vīrusi), tāpēc uzrunāja viņu skolotāju Jolantu Duncīti.

“Prieks par meiteņu sasniegumu ir liels, jo uzdevumi bija diezgan sarežģīti. Bija daudz praktisku darbu, piemēram, jāatpazīst barības līdzekļi, jāmēra dzīvnieki, jāiespiež krotālija teliņam ausīm, jānovērtē trauki, no kuriem barot teliņu attiecīgajā vecumā. No konkursā iegūstamajiem 100 punktiem meitenes ieguva visvairāk – 84,” stāsta J. Duncīte un piebilst, ka abu audzēkņu sagatavošanā konkursam lielu darbu ieguldīja arī citi skolotāji. It īpaši meitenes novērtējušas skolotājas Evijas Bērziņas iemācīto ēdināšanas un labturības jomā, kas konkursā ļoti palīdzējis.