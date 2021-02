Turpinās viedokļu apmaiņa saistībā ar braukšanu pa Zāģezera ledu

Pēc 26. janvāra publikācijas “Lieciet mierā ziemas prieku baudītājus!” “Ziemeļlatvija” saņēma vairākus telefona zvanus no valcēniešiem, kuri vēlējās izteikt viedokli saistībā ar motociklu un automašīnu braukšanu pa Zāģezera ledu.

Jāatzīst, vietējā sabiedrība ir sadalījusies divās pretējās nometnēs – vieni uzskata, ka braukšana pa aizsalušo ezeru un smilšaino pludmali nenodara skādi šai abu kaimiņpilsētu iecienītajai atpūtas vietai, savukārt otri pauž satraukumu par šīs atpūtas vietas postīšanu un ezera ūdens kvalitātes bojāšanu, jo uzskata, ka no transportlīdzekļiem uz ledus iztek tehniskie šķidrumi.

Šī viedokļu apmaiņa publiskajā telpā notiek jau kopš 2019. gada, bet diemžēl novada dome joprojām nav pašvaldības Saistošajos noteikumos iestrādājusi normu, kas regulētu kārtību par braukšanu ziemas sezonā uz Valkas novada aizsalušām ūdenstilpēm. Tas nozīmē, ja nav aizliegts, tad to var darīt.

Aicina meklēt kompromisu

Valcēnietis Agris Podiņš, kurš aizrāvies ar velosportu, aicina atrast kompromisu šajā lietā, norādot, ka visu aizliegt ir viegli, bet kas tiek iedzīvotājiem piedāvāts vietā? Tāpat šajā pandēmijas laikā ir slēgtas visas sporta zāles, kur sportistiem trenēties spēka vingrinājumos, tāpēc viņi izmanto iespēju ne tikai ar ziemas transportlīdzekļiem, bet arī ar solo klases motocikliem braukt pa ezeru.

Viņš ir gatavs pašvaldībai iesniegt iesniegumu ar lūgumu ļaut uz ezera izveidot trasi un ļaut velosporta entuziastiem ziemas sezonā trenēties, bet viņš nav gatavs uzņemties atbildību par citām kompānijām, kas uz ledus izbrauc no smilšainās pludmales puses.

Vietējais sportists ar treniņa biedriem uz ezera ledus uzbrauc no pretējās ezera malas, kas nav smilšaina. Viņš uzskata, ka braukšana pa Zāģezera ledu nenodara kaitējumu dabai, atgādinot, ka šī teritorija nav iekļauta nevienā biotopā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Ezera apkārtnē nav atklātas arī medņu riesta vietas. Turklāt Zāģezers nemaz nav ezers, bet uzpludināta upe. Kā pozitīvu piemēru viņš min Alūksnes pašvaldību, kura atļāvusi ar motocikliem un kvadricikliem atrasties uz Alūksnes ezera ledus. Jāpiebilst, ka alūksnieši nolieguši atrasties uz ezera ar autotransportu, to skaidrojot ar to, ka ir zemledus makšķernieki, kuri arī naktīs sēž uz ezera.

Runājot par drošību, A. Podiņš uzskata, ka pašreizējos laika apstākļos, kad ledus biezums sasniedz gandrīz divdesmit centimetrus, ar motocikliem atrasties uz ledus ir droši. Viņš piekrīt, ka aizvadītajās brīvdienās bija atkusnis, bet tas spēja atkausēt tikai ezera virsējo kārtu – ne vairāk kā divus centimetrus. Mērījumi liecina, ka ezera ledus ir vismaz divdesmit centimetrus biezs. A. Podiņš uzskata, ka ar motocikliem uz ledus var atrasties jau tad, kad ledus biezums ir padsmit centimetri.

Lai apskatītos, kāds šajās dienās izskatās Zāģezers, vakar “Ziemeļlatvija” aizbrauca un redzēja, ka joprojām uz ezera redzama trase. Atklājās, ka ezeru izmanto ne tikai ziemas transportlīdzekļu braucēji un motociklisti, bet arī ziemas peldētāji jeb roņi. Netālu no krasta redzams izzāģēts četrstūrains āliņģis. Tā vienā malā nolikti ledus bluķi, kas apliecina, ka ledus biezums ir pietiekams. “Ziemeļlatvija” nevienu drosmīgo ziemas peldētāju nesatika, bet labprāt aicinātu uz sarunu, jo būtu ir interesanti uzzināt šo cilvēku motivāciju ziemas laikā izbaudīt peldes. Lūdzam sazināties ar laikraksta redakciju.

Smilšaino ezera pludmali klāja sniega sega, tāpēc nevarēja redzēt, vai sniega motociklu un kvadriciklu braucēji smiltīs atstājuši rises.

Sola sakopt izbraukāto smilšaino pludmali

Pēc otrdienas “Ziemeļlatvijas” iznākšanas diskusiju par šo tēmu sociālajos tīklos uzsāka bijusī novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas dārzniece Alita Plūksna. Viņa raksta, ka saņēmusi daudz pārmetumu, ka šo jezgu it kā esot sacēlusi viņa.

“Tā nebiju es un arī nebūtu ko tādu darījusi, jo arī esmu šādu izklaižu cienītāja. Šodien aizbraucu apskatīties, nu nav tur nekas traks. Puiši paši ir pieteikušies visu smuki nolīdzināt un sakopt. Pa pludmali vairs netiks braukts, bet ir nepieciešams atļaut izklaidēties uz ledus. Būsim viens pret otru saprotoši un dzīvosim draudzīgi,” aicina bijusī pašvaldības darbiniece, kura šovasar kopā ar domubiedriem rīkoja Zāģezera sakopšanas talku, kā arī darba pienākumu ietvaros daudz laika veltīja ezera apkārtnes sakopšanai.



Viens no komentētājiem, kurš apsolījis vairs nebraukt pa pludmali un to sakopt, ir Renārs Ozols, viņš ir starp tiem, kuri izmanto iespēju braukt pa ledus trasi.