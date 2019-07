Ugunsdzēsēji gatavojas valsts čempionātam

Piektdien Valkas pilsētas stadionā notika VUGD Vidzemes reģiona brigādes sacensības ugunsdzēsības sportā, lai noskaidrotu reģiona labāko komandu.

Sacensībās uzvarēja komanda no Valmieras, atstājot aiz sevis Valkas sportistus, bet trešajā vietā Gulbenes ugunsdzēsēji. Šo sacensību uzdevums bija uzzināt to dalībnieku vārdus, kuri pārstāvēs Vidzemes reģiona komandu Latvijas čempionātā, kas norisināsies 31. jūlijā un 1. augustā Valkas stadionā.



Uzvar valmierieši

Latvijas čempionātā ugunsdzēsības sportā piedalīsies spēcīgākās ugunsdzēsības sporta komandas no visas Latvijas. VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas komandieris Salvis Stepiņš “Ziemeļlatvijai” pastāstīja, ka Vidzemes komandas veidošana turpinās, taču visticamāk, ka tajā būs tikai sportisti no Valmieras. Sudraba medaļnieku valcēniešu komandā startēja Aivis Klaips, Gints Švecs, Inguss Švecs, Reinis Bukšs un Elmārs Savickis. Godalgoto vidū neiekļuva Madonas, Limbažu, Alūksnes un citas Vidzemes reģiona komandas.



Piedalīsies visi labākie

Organizatori aicina ikvienu interesentu vērot valsts čempionātu un atbalstīt sportistus klātienē, jo tas ir bezgala aizraujošs un azartisks sporta veids.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa informē, ka čempionāta ietvaros 31. jūlijā pieaugušo konkurencē par čempiona titulu cīnīsies septiņas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes, Latgales, Zemgales, Vidzemes reģiona brigādes, Rīgas reģiona pārvaldes un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komandas, kā arī divas sieviešu komandas no Grobiņas un Tērvetes. Bet individuāli pieaugušu konkurencē startēs sportisti no Rīgas un Alsungas. Savukārt 1. augustā spēkiem mērosies desmit jauniešu komandas no Rīgas, Alsungas, Kuldīgas, Grobiņas, Alojas, Naukšēniem un Rūjienas.

Latvijas čempionātā medaļas izcīnīs četrās ugunsdzēsības sporta disciplīnās – 100 metru šķēršļu joslas pārvarēšanā, uzkāpšanā ar āķkāpnēm mācību tornī, 4x100 metru ugunsdzēsības stafetē un izvēršanās no motorsūkņa. Ugunsdzēsības sports apvieno vieglatlētikas un ugunsdzēsības elementus.

2017. gadā par Latvijas čempioniem ugunsdzēsības sportā kļuva Vidzemes reģiona brigādes komanda, sīvā cīņā pārspējot 2016. gada čempionus – Kurzemes reģiona brigādes komandu. Aizvadītajā gadā plašo meža ugunsgrēku dēļ Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā pieaugušo konkurencē nenotika.