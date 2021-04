Uz Lieldienām izveido divus pastaigu maršrutus

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šobrīd kultūras darbiniekiem katri svētki ir liels izaicinājums. Pulcēšanās joprojām nav ļauta, tomēr cilvēki ir izslāpuši pēc kultūras pasākumiem un izklaidējošiem elementiem. Birzuļu tautas nama vadītājai Silvijai Lapiņai ir pilna galva ideju, sadarbībā ar Birzuļu bibliotēku un Smiltenes novada muzeju viņa sarūpējusi piedāvājumu Lieldienu brīvdienām gan Bilskas ciematā, gan Mēros, muižas parkā.

Tās būs divas dažādas pastaigas ar uzdevumiem, kas kopā būšanu ģimenes lokā padarīs jautrāku laika posmā no 2. līdz 5. aprīlim. Birzuļu tautas nama vadītāja laikrakstam stāsta, ka Bilskā pie ziņojumu dēļa ir pielikta afiša, uz kuras redzamas astoņas fotogrāfijas. Katrā vietā, kas redzama attēlos, būs paslēpusies ola ar kādu burtu. Tos saliekot kopā, burti veidos vārdu. Uzdevums ir nofotografēties ar katru no burtiem un iesūtīt fotogrāfijas “WhatsApp” S. Lapiņai uz numuru 29188447. Būs pārsteiguma balvas radošākajiem un aktīvākajiem olu medniekiem.

Savukārt Mēros svētku laikā iedzīvotājus gaida cita pastaiga. Tās sākums būs pie Smiltenes novada muzeja Mēru muižā. Pie Mēru muižas parādes durvīm atradīsies Lieldienu zaķis ar sagatavotiem uzdevumiem, kuri būs jāveic pastaigas laikā, sekojot norādēm. Aizpildītās lapas jāievieto pastkastītē pie muižas durvīm. Uzdevumu veicējus gaida izlozēta pārsteiguma balva.

“Mēros pēdējo publisko pasākumu, kurā varēja pulcēties cilvēki, rīkoju pagājušā gada jūlijā. Zināms, ka Birzuļu tautas nams bija slavens ar ballēm, ik pa laikam kāds apvaicājas, kad atkal notiks balle, kāds koncerts ar dzīvo mūziku. Diemžēl nekas no tā, ko iepriekš organizējām, nav ļauts šobrīd. Cilvēkiem pietrūkst kopā būšanas. Man kā kultūras darbiniecei pilnībā ir jāmaina domāšana. Ideju ir daudz, bet visas atduras pret pulcēšanās aizliegumu. Patlaban kā vienīgais risinājums ir šāda veida aktivitātes – pastaigas ar uzdevumiem. Prieks, ka šīs idejas palīdz īstenot gan Birzuļu bibliotēkas vadītāja Līva Putno, ar ko man ir laba sadarbība, gan Smiltenes novada muzeja kolektīvs. Kopā varam paveikt vairāk un labāk, jo viena izsaka ideju, otra papildina,” stāsta S. Lapiņa.

Birzuļu tautas nama vadītāja cer, ka iedzīvotāji izmantos iespēju un izbaudīs pastaigu takas ar uzdevumiem, kas ir piemērotas gan maziem, gan lieliem svētku dalībniekiem. Lai izpildītu uzdevumus, jābūt vērīgiem.

Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe stāsta, ka pastaigu taka Mēros būs interesanta arī vietējiem iedzīvotājiem, jo maršruts vedīs aiz muižas un upītes, kas ļaus uz ierasto vietu palūkoties pavisam no cita skata punkta.

“Pāri upītei teritorija šobrīd vēl nav tik gleznaina, jo nav saplaukuši koki, taču taka, iespējams, kādam būs atklājums. Ceram iedzīvināt maz izmantoto, bet zināmo vietu. Brauciet un izbaudiet!” uz Mēriem aicina I. Miķe.

Aktivitāšu īstenošanā iesaistījās arī Birzuļu un Bilskas bibliotēkas vadītāja Līva Putno. “Silvija ir ļoti radoša, viņai ir simts un viena ideja. Mums atliek tik palīdzēt to īstenošanā. Sadarbība ir labs veids, kā panākt labu rezultātu. Pat nespēju iedomāties, ja tas viss būtu jāpaveic vienam cilvēkam. Man personīgi Lieldienas nesaistās ar kristīgo pasauli, bet gan ar pavasara iestāšanos un dabas mošanos, kad viss kļūst svaigs un smaržīgs no pilnīgas nulles. Un, ja vēl uzspīd saulīte, tad ir pavisam jauks noskaņojums. Šo sajūtu Lieldienās novēlu ikvienam. Pietiek sēdēt mājās un gaidīt valdības rīkojumus, jāiemācās izbaudīt arī šo savādo dzīves posmu tā, kā tas ir ļauts. Viens no veidiem ir pastaigu takas Bilskā un Mēros. Svaigs gaiss, daba, kas mostas, un labs noskaņojums!” teic abu bibliotēku vadītāja L. Putno.