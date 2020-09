Vai pēc Valgas apmeklējuma būs jāievēro pašizolācija?

Izskanot ziņām, ka Igaunijas Republika varētu tikt iekļauta to valstu vidū, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija, iedzīvotāju vidū ir satraukums par to vai pēc Valgas apmeklējuma tiks piemēroti ierobežojumi.

Valkas novada dome ir sazinājusies ar Veselības ministri Ilzi Viņķeli, Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) norādot, ka Valkas gadījumā nav pamatoti likt iedzīvotājiem ievērot pašizolāciju, jo Igaunijā reģistrētie saslimšanas gadījumi lielākoties reģistrēti valsts austrumdaļā, un tas neskar Dievnvidigaunijas reģionu.

Valkas pašvaldība ir izteikusi ierosinājumu nepiemērot pašizolācijas noteikumus Valkas/Valgas pašvaldību iedzīvotājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas strādā Igaunijas Republikā.

Valkas novada dome dara visu iespējamo, lai pašvaldības iedzīvotāju ikdiena netiktu būtiski ietekmēta jauno nosacījumu dēļ un ceram, ka mūsu ierosinājums tiks ņemts vērā.