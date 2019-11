Vai Valkas pašvaldība ievēro godīgas konkurences principus?

Ja runājam par naktsmītnēm un to kopējo ietekmi uz šīs nozares attīstību kopumā, šodien varu droši teikt, ka Valkas novada dome ciešā sadarbībā ar Valkas ģimnāziju rupji pārkāpj godīgas konkurences principus, vēl jo vairāk tas kropļo tirgu un citiem tirgus dalībniekiem nav iespējas iesaistīties jaunu naktsmītņu izbūves plānošanā un esošo uzturēšanā.

Par šādu negodīgu praksi jau gadiem runā tūrisma nozares asociācija “Lau­ku ceļotājs”, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts kontrole, kā arī Konkurences padome, skaidri norādot, ka pašvaldības uzdevums nav un nedrīkst būt uzņēmējdarbība. Pašvaldībai ir jāveicina vietējā uzņēmējdarbība, radot tai labvēlīgus apstākļus, un jāsadarbojas ar uzņēmējiem privātā publiskā partnerībā. Konkurences padome vērsās pie valdības pieņemt stingrākus likumus par negodīgas prakses pielietošanu.

2019. gada 28. martā trešajā galīgajā lasījumā ar 76 balsīm par un 5 balsīm pret akceptēja grozījumus Konkurences likumā, nosakot, ka likums attiecas ne tikai uz jebkuru tirgus dalībnieku un dalībnieku apvienību, bet arī uz tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī uz kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme. Konkurences padome jau gadiem sūdzējusies, ka pašvaldības dažādos veidos rada priekšrocības viet­varām piederošajām kapitālsabiedrībām, tādējādi izstumjot no tirgus privātos uzņēmumus, vēl jo vairāk šāda prakse pilsētas iedzīvotājiem kopumā rada izdevumus Valkas novada budžetā. Izrakstot rēķinus privātpersonām un firmām un šādi rīkojoties, Valkas pilsētas iedzīvotājiem kopā ir jāsedz nevajadzīgas izmaksas, kuras ir saistītas ar ēkas apsaimniekošanu, personāla uzturēšanu, elektrības, ūdens, apkures, gultas veļas maz­gāšanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka, sniedzot pakalpojumus par 8,50 eiro no cilvēka, nomaksājot nodokļus, tie ir mīnusi. Vēl vairāk izbrīna fakts, ka Valkas novada dome 2017. gada 23. janvāra videosižetā par multifunkcionāla centra izveidi bijušajā robežkontroles punktā Rūjienas ielā 31 publiski pauž vajadzību pēc kemperu un hosteļu izbūves. Daudz nekas no tā nav izpildīts un kontrolēts. Kemperu zonas nav. Hostelis ziemas sezonā ir tukšs un, tam braucot garām, redzami tumši logi. Dome pati konfrontē ar to, ka ir nepieciešamas naktsmītnes, bet tajā pašā laikā nekautrējas uz pusi lētāk sniegt šos pakalpojumus pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā.

Varu droši apgalvot, ka dienesta viesnīcas Semināra ielā 25A klienti galvenokārt ir komercsabiedrības un tās saņem izrakstītus rēķinus ar 21% PVN. Nav saprotams šīs naktsmītnes statuss, jo šāda veida pakalpojumiem ir piemērojams 12% PVN.

Uzskatu, ka Valkas novada domei būtu jāskaidro iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kāpēc šobrīd šāda naktsmītne Valkā vēl joprojām nepieciešama un kāpēc tiek radīti negodīgi tirgus principi.

Visa manis apgalvotā un sniegtā informācija balstīta tikai un vienīgi uz pārbaudītiem audio, foto un Valkas novada domes izrakstīto rēķinu faktiem.