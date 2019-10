Valcēnieši devās uz sarunu pie veselības ministres

“Valkas novada iedzīvotājiem visnotaļ cerīga un pozitīva saruna ar veselības ministri Ilzi Viņķeli. Paldies Ilzei! Paldies manai komandai!” savā www.facebook.com kontā 18.oktobrī pulksten 15.18 raksta ģimenes ārsts Māris Nātra.

“Ziemeļlatvija” jau informēja, ka aizvadītajā piektdienā M. Nātra kopā ar pacientiem un vēl citām ieinteresētām personām devās uz sarunu ar veselības ministri Ilzi Viņķeli.



“Ministre sarunai bija gatavojusies, mūs uzņēma cieņpilni, uzklausīja un, galvenais, viņa mūs sadzirdēja. Tas bija tā vērts. Esmu gandarīts, paldies visiem par ieinteresētību,” ar “Ziemeļlatvijas” starpniecību pateicas M. Nātra.



Lai Valkas novadā uzlabotu veselības pakalpojumu pieejamību, diskusijā abas puses pārrunājušas svarīgākos virzienus. M. Nātra uzskata, ka īpaši svarīga ir Vidzemes slimnīcas Valmierā sadarbība ar Valkas poliklīniku. Ģimenes ārsts atgādina, ka Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder aptuveni 75 procenti, bet Valkas novada domei – aptuveni 25 procenti SIA kapitāldaļu. Taču, pēc M. Nātras domām, Vidzemes slimnīcas ieguldījums, lai Valkas poliklīnikā pacientus pieņemtu vairāk medicīnas speciālistu, esot neadekvāti mazs. Viņš uzskata, ka šai sadarbībai vajadzēja būt daudz aktīvākai, vēlreiz uzsverot, ka Vidzemes slimnīca nav tikai Valmierā, bet arī Valkā. M. Nātra ir neizpratnē, kāpēc I. Viņķelei sniegta, pēc viņa domām, nepatiesa informācija, ka it kā paši valcēnieši kūtri dodoties uz pieņemšanu pie Vidzemes slimnīcas speciālistiem izbraukuma vizītēs Valkas poliklīnikā.



Savukārt otrs galvenais sarunas temats skāris gadu gadiem pārrunāto tēmu par Valkas novada iedzīvotāju iespēju saņemt medicīniskos pakalpojumus Valgas slimnīcā. Kā piemēru M. Nātra veselības ministrei minējis faktu, ka katru dienu novada iedzīvotāji dodas uz citām Vidzemes reģiona medicīnas iestādēm, piemēram, Smiltenē, Valmierā, Cēsīs vai Limbažos, lai saņemtu nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu. Tas nozīmē, ka, lai Valkas novada iedzīvotājs darbspējas vecumā apmeklētu ārstu, piemēram, Limbažos, viņam jākavē darba diena. M. Nātra ministrei atgādināja, ka viens Latvijas iedzīvotājs, strādājot dienu, Latvijas valsts iekšzemes kopproduktam rada 150 eiro lielu pienesumu. Tātad, ja viņš kavē darbu, jo nepieciešamo medicīnas pakalpojumu nevar saņemt tuvāk savām mājām, un mēro tālu ceļu, valstij rodas ievērojami zaudējumi. Uzklausot M. Nātras teikto, ministre ar komandu solījusi veikt aprēķinus un risināt šo jautājumu ne tikai ministrijas, bet arī starpvalstu komisijas ietvaros, lai beidzot šim riņķa dancim tiktu rasts pozitīvs risinājums.



Sarunā ar veselības ministri M. Nātru atbalstīja Valkas novada domes deputāts Vilmārs Vesingi. Viņš pats pieteicies M. Nātram doties līdzi, jo viņam kā deputātam veselības aprūpes pieejamības tēma esot svarīga.

“Man kā deputātam ir pienākums iet un runāt par šīm lietām. Es strādāju Rīgā, mana darba vieta no Veselības ministrija atrodas desmit minūšu gājiena attālumā, tāpēc būtu dīvaini, ja es neietu. No pašvaldības deputātiem kādam vajadzēja tur būt, un man bija, ko teikt. Ja bija šāda iespēja, kāpēc to neizmantot,” prāto V. Vesingi.



Vietējais deputāts atzīst, ka Vidzemes slimnīcas filiālē – Valkas poliklīnikā – pacientiem medicīnas pakalpojumi pieejami aizvien mazāk, tikmēr pašlaik nekādā veidā netiek atvieglota iespēja saņemt pakalpojumus no Valkas divus kilometrus attālajā Valgas slimnīcā. Arī igauņi cīnoties ar līdzīgu problēmu, proti, ar pacientu skaita samazināšanos. Kā piemēru savam apgalvojumam V. Vesingi atgādina, ka pirms vairākiem gadiem Valgas slimnīcā slēdza Dzemdību nodaļu. No malas skatoties, pašvaldības deputātam šķiet, ka kaimiņpilsētas slimnīca būtu ieinteresēta maksātspējīgu pacientu skaita pieaugumā. V. Vesingi pārliecinājās, ka I. Viņķele bija lietas kursā par Valkas un Valgas situāciju, tāpēc tika pārrunātas iespējas kaut ko darīt lietas labā. Turklāt no valcēniešu puses kārtējo reizi pieminēt un atgādināt šo situāciju nevienai sarunu pusei nenāca par sliktu.



V. Vesingi uzskata, ka uz kopējā Latvijas veselības pakalpojumu pieejamības fona reģionos Valkas novadam vismaz ir iespējas. Proti, kamēr citos attālajos lauku reģionos medicīnas pakalpojumi arvien vairāk attālinās no iedzīvotājiem, Valkas novads atrodas ģeogrāfiski daudz izdevīgākā situācijā, jo ir iespēja izmantot pakalpojumus Valgas slimnīcā. V. Vesingi atzīst, ka šos pakalpojumus jau pašlaik var izmantot, bet tas viss ir diezgan sarežģīti un laikietilpīgi. Proti, samaksājot par medicīnas pakalpojumu Valgas slimnīcā un pretim saņemot maksājuma kvīti, dokumentus var iesniegt Nacionālajā veselības dienestā un gaidīt atmaksu. V. Vesingi uzskata, ka šī kārtība iedzīvotājiem, īpaši vecāka gadagājuma, nav izprotama.

Deputāts domā, ka tam nevajadzētu būt tik sarežģītam procesam, vēl jo vairāk tāpēc, ka dzīvojam Eiropas Savienībā. Pierobežā dzīvojošajiem būtu jābūt pieejamiem medicīniskajiem pakalpojumiem abās valstīs.



“Man patīk minēt piemēru, ja cilvēks nokrīt Valkas centrā pie veikala “top!”un ir aizdomas par kājas lūzumu, bet nav gūtas dzīvībai bīstamas traumas, pēc izsaukuma ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība un aizved pacientu uz Vidzemes slimnīcu Valmierā. Tur viņam veic rentgena izmeklējumu un, atklājot, ka nav lūzuma, ļauj pacientam doties mājās. Tad nu pašam ir jātiek uz Valku. Tajā pašā laikā var taču cietušo nogādāt Valgas slimnīcā, kur iespējams saņemt tos pašus pakalpojumus un tikt mājās bez mazākām raizēm. Šādas lietas juridiski ir jākārto. Speciālistiem, kuri strādā ar šiem jautājumiem, ir grūti iztēloties, kāda ir realitāte, dzīvojot Valkā un Valgā. Ierēdņiem šķiet, ka esam kā jebkurš cits Latvijas reģions, kur visos ir līdzīgas problēmas,” ir pārliecināts V. Vesingi. Viņš uzskata, ka par šīm iespējām, kuras var sakārtot, ir daudz un regulāri jārunā. Tāpat iedzīvotājiem ir jāskaidro par kārtību, kā var saņemt apmaksu par medicīnisko pakalpojumu izmantošanu Valgas slimnīcā. Pašlaik tas esot kā liels “bubulis” vietējiem valcēniešiem. Nenoliedzami, esot arī citi apstākļi, piemēram, valodas barjera, jo Valgas slimnīcā ne viss medicīniskais personāls prot krievu vai latviešu valodu, tāpēc, aizejot pie speciālista, viņš medicīniskos dokumentus izsniegs igauņu valodā. Šo jautājumu risināšanā ir iespēja iesaistīt arī Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Valkā, Rīgas ielā 25, kura vadītāja Baiba Vorobjeva ir arī novada domes sabiedrības veselības organizatore. Maksājumu apliecinošus dokumentus iesniegt Nacionālajā veselības dienestā iespējams interneta vietnē www.latvija.lv, un centra darbinieces iedzīvotājiem varētu sniegt palīdzību. Par to gan vēl būšot jārunā pašvaldībā.