Valka ar katru gada nogali svētku gaismās mirdz košāk un spožāk

Tuvojoties gadu mijai, Valkā ir viena stabila vērtība – vietējā Dāmu kluba rīkotais konkurss, kurā vērtē svētku gaismās izgaismotos mājokļu logus, balkonus, privātmāju pagalmus, arī uzņēmumu un iestāžu logu vai pagalmu noformējumu. Konkurss notiek jau divdesmito gadu pēc kārtas, un katru reizi tā rīkotāji izvirza mērķi atrast kādu vēl līdz šim neatklātu valcēniešu ģimeni vai individuālo konkursa dalībnieku, kurš ar savu veikumu rada svētku sajūtu ne tikai savā mājoklī, bet arī pilsētā kopumā.

Lai pateiktos konkursa uzvarētājiem, ievērojot visus drošības noteikumus, otrdien pēcpusdienā Valkā, Lugažu laukumā, pie galvenās svētku egles Dāmu kluba vadītāja un viena no vērtētājām Mārīte Magone pasniedza Valkas novada domes Pateicības un Dāmu kluba sarūpētos gaismas rotājumus. Tie konkursa uzvarētājiem lieti noderēs, šī gada nogalē izrotājot mājokļu logus.

Pirms sveikšanas viņa atzina, ka jau vairākus gadus Valkā izceļas Rūjienas ielas mikrorajons, kurā dzīvo radoši valcēnieši. Jau gadiem vienas un tās pašas ģimenes priecē pārējos ar savu gaumīgo redzējumu par svētku prieku, bet Dāmu kluba aktīvistēm ir izdevies atrast jaunas ģimenes, kuras bija centušās papildināt gaismu pilsētā. Viena no tām ir Zanes un Mika Mīļo ģimene, kurā aug dēli Jēkabs un Krišjānis. Uz apbalvošanu bija ieradusies Zane ar četrus gadus veco Krišjāni. Viņa atzina, ka lielākais pamudinājums izdekorēt dzīvokļa logus ar eglītēm, kas izveidotas no gaismas virtenēm, bijis bērnu lūgums. Tam vajadzēja vecāku pacietību. Zane uzskata, ka mūsdienās nav problēmu iegādāties visvisādas gaismas virtenes, bet tam no ģimenes budžeta ir jāatvēl zināma naudas summa. Dekorēšanai izmantotas arī iepriekšējos gados iegādātās virtenes. Nenoliedzami, šajā konkursā visvairāk var izpausties privātmāju iedzīvotāji, kuriem ir plaši pagalmi. M. Magone novērojusi, ka šoziem daudzi bija izmantojuši gaismas lāzerus ar to radītajiem efektiem. Vispopulārākās bija sniegpārsliņas. Šogad vairākos māju pagalmos bija parādījušies jauni, vēl līdz šim neredzēti vides objekti – izgaismoti briedīši. Tāds bija arī Danas Nuruļļinas ģimenes mājas pagalmā. Dana stāsta, ka pagalmā bijis ne tikai briedītis, bet arī lāstekas, dažādu krāsu sniega bumbas un arī lāzers ar sniegpārsliņām. Māja un pagalms izgaismots mazās meitiņas priekam, jo viņai pašlaik sāk interesēt viss, kas spīd. Dana ir gandarīta, ka viņu ģimenes māja iepriecinājusi arī citus valcēniešus, un tas dod iedvesmu censties arī citus gadus.

Sarunā ar “Ziemeļlatviju” M. Magone stāsta, ka uzslavas un apbalvojumus pelnījuši daudzi valcēnieši. Taču, apkopojot konkursa rezultātus, ņemti vērā arī pilsētas iedzīvotāju ieteikumi. Un tādi nav bijuši mazums. M. Magone slavē Valkas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Ausekļa ielā izdekorētos logus ar dažādiem gaumīgiem pašu gatavotiem dekoriem. Pārsteigumu uz dažām dienām vakara stundās radīja novada Bērnu un jaunieši centra “Mice” iekšpagalmā demonstrētais lāzeršovs. Valkas Dāmu kluba aktīvistes un arī daudzi valcēnieši izsaka pateicību vietējai firmai “Valkas Gaisma” par pilsētas divu galveno svētku egļu ietērpšanu gaismas rotā. Tās joprojām priecē abu kaimiņpilsētu iedzīvotājus.

Vairāk foto no apbalvošanas iespējams apskatīt ŠEIT.

Valkas novada domes kontā sociālajā tīklā "Facebook" apskatāms pašvaldības elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālista Roberta Johansona filmētais VIDEO, kurā redzamas izgaismotās privātmājas.

2020. gada Gaismas konkursa laureāti

Uzņēmumu grupā:

frizētava “Adele” Ausekļa ielā 26

SIA “VTU Valmiera” Valkas autoosta

Daudzdzīvokļu māju grupā:

Kudinovu ģimene Ausekļa ielā 26

Kaukuļu ģimene Ausekļa ielā 8

Ilonas Sļusarenko un Kaspara Kalnieša ģimene Ausekļa ielā 52 (atzinība arī par vasaras dārzu uz balkona)

Privāto māju grupā:

Nuruļļinu ģimene Strautu ielā

Karičensku ģimene Tērauda ielā

Ruku ģimene Pumpura ielā

Plūmju ģimene Ērģemes ielā

Boiko ģimene Rīgas ielā

Konkursa par skaistāko un savdabīgāko gaisa dārzu uzvarētāji:

Ozolu ģimene Rīgas ielā 5

Modra Ogste Ausekļa ielā 8

Mīļo ģimene Ausekļa ielā 28 (atzinība arī konkursā par Ziemassvētku gaismām)