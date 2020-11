Valkā atsāk dezinficēt durvju kodus un rokturus

Pēdējās dienās “Ziemeļlatvija” ir saņēmusi vairāku satrauktu valcēniešu stāstīto informāciju, ka SIA “Valkas namsaimnieks” darbinieki dezinficē kāpņu telpas. Cilvēki domā, ka dezinfekcija tiek veikta, jo viņu kāpņu telpas kādā no dzīvokļiem, iespējams, ir saslimušais ar “Covid-19”. Cilvēkos satraukums valda īpaši tad, ja no ārstēšanās Vidzemes slimnīcā Valmierā atgriežas kāds no kaimiņiem, jo zināms, ka šajā slimnīcā konstatēts “Covid-19” uzliesmojums.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar SIA “Valkas namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi. Viņš informē, ka jau vismaz trīs nedēļas visās “Valkas namsaimnieka” apsaimniekotajās mājās katru dienu tiek dezinficēti durvju rokturi un durvju kodi. Ja darbiniekiem atliek laika, tad arī katru dienu tiek dezinficētas kāpņu telpas. Ja laika nepietiek, kāpņu telpas tiek dezinficētas retāk, bet tam nav saistības ar konstatētiem gadījumiem, jo ne pašvaldība, ne “Valkas namsaimnieks” nesaņem informāciju par inficētām personām un to dzīvesvietām. Dezinfekcija ir profilaktisks pasākums iedzīvotāju aizsardzībai.