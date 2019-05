Valkā bērnu rotaļlaukums ir jāatjauno!

Valkas novada dome nākusi klajā ar paziņojumu, ka ir nolēmusi slēgt pilsētas skeitparku, jo tur esošais inventārs ir savu laiku nokalpojis. Turklāt bieži vien ir lauzts ļaunprātīgi. Taču šonedēļ bojājumi ir novērsti, un, visticamāk, skeitparks vēl

kādu laiku atradīsies līdzšinējā vietā.

Skeitparks atrodas Beverīnas ielā blakus bērnu rotaļlaukumam. Pašvaldība iecerējusi šajā teritorijā izveidot spēļu laukumu pašiem mazākajiem. Savukārt skeitparku pārcelt uz bijušo hokeja laukumu, kas atrodas netālu no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēkas Ausekļa ielā 5.

Novada domes izpilddirektora vietnieks – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Guntis Bašķis informē, ka šo pirmdien pašvaldības remontstrādnieku brigāde skeitparkā novērsa bojājumus.

Vakar “Ziemeļlatvija” pārliecinājās, ka tik tiešām skeitparkā uzstādītās platformas ir darba kārtībā un nerada šaubas, ka tās varētu būt bīstamas. Pašvaldības amatpersona atklāj, ka, visticamāk, inventārs bija bojāts, metot tam ar palielu akmeni. Kas attiecas uz skeitparka pārvietošanu uz jauno vietu, G. Bašķis lēš, ka tam būs vajadzīgs kāds laiks, jo bijušā hokeja laukuma segums ir nolietojies, proti, tam jau zāle aug cauri. G. Bašķis plāno satikties ar kaimiņpilsētas Valgas skeitparka, kas atrodas slēgtā telpā, izveidotājiem un noskaidrot aptuvenās izmaksas nepieciešamā mūsdienīga un droša inventāra iegādei. Viņš atzīst, ka pašvaldība jau kādu laiku lolo ieceri par jauna skeitparka izveidi, bet tās īstenošanai trūkst līdzekļu. Ir cerības, ka šim projektam varētu piesaistīt kādu finanšu instrumenta līdzfinansējumu, bet pagaidām nav izdevies atrast šāda līdzfinansējuma avotu.

Pašvaldības amatpersona atzīst, ka arī bērnu rotaļlaukums ir savu laiku nokalpojis un ir jāatjauno. Ik pa laikam rotaļierīces tiek pielabotas, bet ir jāmeklē iespējas tās pakāpeniski atjaunot.



Vakar “Ziemeļlatvija” pabija rotaļlaukumā. Verot vārtus, priekšā ir pielijusi peļķe. Vizuāli laukums neizskatās slikti, bet šobrīd pēc remonta prasās šūpoles, jo divas nav lietojamas.

Vairākas “Ziemeļlatvijas” aptaujātās māmiņas stāsta, ka savus mazuļus labprātāk ved uz rotaļlaukumu, kas atrodas blakus bērnudārzam “Pasaciņa”. Divu meitiņu mamma Līga uzskata, ka no pilsētas centra tālākais rotaļlaukums ir labāks ar to, ka ierīces ir jaunas un gatavotas no plastmasas detaļām, kas karstā laikā nesakarst. Diemžēl pilsētā esošajā laukumā metāla detaļas stipri sakarst. Vēl viens no iemesliem, kāpēc vecāki ar bērniem izvēlas doties uz jauno rotaļlaukumu, ir tas, ka tā segumam izmantota mulča. Tā neput, tāpēc bērni nav netīri. Savukārt Beverīnas ielas rotaļlaukumā nav īpaša seguma un sausā laikā bērniem, tur rotaļājoties, apavi ir piebiruši ar zemi un arī paši ir, kā tautā saka, nosmērējušies līdz ausīm. Turklāt viens no slidkalniņiem ir nedrošs, jo tas beidzas salīdzinoši augstu virs zemes un bērni nereti sasitas.