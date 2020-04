Valkā būvnieki, veicot rakšanas darbus, vairākkārt pārrauj ūdensvadu

Neskatoties uz to, ka Latvijā un Igaunijā ir noteikta ārkārtas situācija un pieaug saslimstība ar koronavīrusa izraisīto “Covid-19”, turpinās dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopīgā centra būvniecības darbi.



“Ziemeļlatvija” sazinājās ar novada domes izpilddirektoru Aināru Zāberu, jo viņš ir atbildīgs par šī daudzmiljonu projekta īstenošanu. Izpilddirektors stāsta, ka katru nedēļu notiek kopīga latviešu un igauņu sapulce par jau izdarītajiem un tuvākajā laikā veicamajiem darbiem. Šonedēļ sapulce notikusi videokonferences režīmā. A. Zābers skaidro, ka šāds saziņas veids paildzina sapulci, bet pagaidām, kamēr pašvaldībās darbs notiek attālināti, ir jāmeklē iespēja, kā sazināties ar partneriem. Viens no jautājumiem, kas tika pārrunāts, bija par to, ka būvnieki, veicot rakšanas darbus, jau vairākkārt ir pārrāvuši ūdensvadu. Tas rada neērtības apkārtējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. A. Zābers atzīst, ka ir bijuši šādi gadījumi, bet avārija tiek steidzīgi novērsta. Vairāk izpilddirektoru uztrauc, ka būvnieki nepārrauj optisko kabeli. Tas radītu daudz lielākus sarežģījumus. Būvnieki ir informēti par kabeļa esamību, kā arī ir pieejams plāns, bet, kā saka A. Zābers, dzīvē viss kas var notikt. Proti, ne jau ekskavatora vadītājs, kurš veic rakšanas darbus, tur rokās plānu. A. Zābers cer, ka būvnieki izpildīs solīto un neradīs pašvaldībai liekus sarežģījumus, kas varētu rasties gadījumā, ja tiktu bojāts optiskais kabelis.