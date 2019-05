Valkā darbu uzsāks jauna notāre

Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka pirmdien, 17. jūnijā, Valkā praksi uzsāks jauna zvērināta notāre Linda Eglīte. Līdz šim praktizējošā zvērinātā notāre Iveta Ozoliņa Valkā, pašvaldības ēkas Rīgas ielā 25 1. stāvā, apmeklētājus pieņems līdz otrdienai, 28. maijam: pirmdienās no pulksten 12 līdz 19, otrdienās – no pulksten 10 līdz 17 un piektdienās – no pulksten 10 līdz 16.

Savukārt laikā no trešdienas, 29. maija, līdz pirmdienai, 17. jūnijam, zvērināta notāra pakalpojumi nebūs pieejami.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka zvērināts notārs ir Latvijas Republikas amatpersona. To amatā ieceļ tieslietu ministrs. Notāra tiešie pienākumi – apliecināt dokumentu vai darījumu patiesumu. Notāra darba pienākumos ir noformēt notariālos aktus, apliecinājumus, pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus, kā arī kārtot mantojuma lietas.