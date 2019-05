Valkā noticis aizraujošs pasākums skolēniem "Startē Valkā - restartē Stokholmā"

Piektdien, 10. maijā, Valkā norisinājās jauns un aizraujošs pasākums skolēniem "Startē Valkā - restartē Stokholmā".



Pasākumā skolēniem bija iespējas veikt eksperimentus, spēlēt Lāzertag spēli, pārbaudīt savu erudīciju dažādās jomās, spēlēt florbolu tumsā, noskaidrot, cik sver tautastērps, izbraukt ar drezīnu, pārbaudīt savas velobraukšanas prasmes, iejusties ugunsdzēsēja lomā un izbaudīt citas interesantas aktivitātes.

Pasākumā piedalījās 8 komandas no Vidzemes skolām. Galveno balvu – ceļojumu uz Stokholmu, izdevās izcīnīt komandai no Variņu pamatskolas. Otrajā vietā ierindojās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.c klase, bet trešajā – audzēkņi no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas.

Gan skolēni, gan skolotāji pasākumu novērtēja pozitīvi, tāpēc arī nākamgad, 30. aprīlī, gaidīsim skolēnu komandas no Vidzemes, lai ar pozitīvām emocijām noslēgtu mācību gadu un uzlādētu spēkus gaidāmajiem skolēnu noslēgumu pārbaudījumiem.

“Gan Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, gan Valkā ir ļoti daudz kā interesanta, bet šo interesanto ne vienmēr pamana pat paši mūsu iedzīvotāji, nerunājot nemaz par citu pašvaldību cilvēkiem,” atzīst Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

“Ar šo pasākumu, no vienas puses mēs, protams, gribam, lai ir viens interesants jauniešu pasākums, kurā tiešām gan jaunieši, gan skolotāji gūst pozitīvas emocijas. Bet no otras puses - mēs vēlamies, lai šādā veidā gan mūsu jaunie cilvēki, gan tie kas piedalās no citām pašvaldībām paskatītos uz Valku ar citām acīm. Tā pakāpeniski mainītos Valkas tēls, jo mums ir svarīgi, lai mūsu ģimnāzijā būtu vairāk audzēkņi. Bieži vien, kad cilvēks izvēlās, kur mācīties ģimnāzijas līmenī, tas lēmums nav tik daudz pragmātisks, jo mums nav šaubu, ka šeit ir labi skolotāji, labs izglītības līmenis, bet arī emocionāls - kāds ir tas skolas un pilsētas tēls. Esmu pārliecināts, ka ar šādiem pasākumiem to var mainīt uz pozitīvo pusi," stāsta Valkas mērs.