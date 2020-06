Valkā notiks komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis

Svētdien, 14.jūnijā pulksten 15.00 Valkā, pie piemiņas akmens blakus Valkas dzelzceļa stacijai notiks komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis.

1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS Sibīrijas, Tālo Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem.

Par deportācijām neparādījās nekāda informācija, varas iestādes izlikās, ka nekas nav noticis, nebija, kur griezties pēc palīdzības vai aizstāvības.

No Latvijas izsūtīja vairāk nekā 15 400 cilvēku , no Valkas dzelzceļa stacijas bez tiesas sprieduma, iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem lopu vagonos izveda vairāk kā 90 Valkas un apkārtnes personas . Deportācija tika veikta galvenokārt pēc šķiriskām pazīmēm, arestēja tos, par kuriem bija savāktas ziņas par “pretpadomju aģitāciju”, kā arī Latvijas Republikas valstsvīrus, politiķus, turīgākos pilsoņus. Lauku iedzīvotājus represēja galvenokārt kā Latvijas aizsargu organizācijas biedrus, sieviešu, bērnu, gados veco cilvēku izsūtīšanu pamatoja ar ģimenes galvas arestu. Sievietes un bērnus nosūtīja uz kolhoziem Sibīrijā, vīriešus – uz GULAG nometnēm, kur ieslodzītajiem piesprieda labošanas darbus vai nāves sodu. No katriem 10 izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem apmēram četri nomira ieslodzījuma vietās vai nometinājumā.

Izdzīvojušie deportētie dzimtenē varēja atgriezties tikai piecdesmito gadu beigās.