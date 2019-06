Valkā pieminēs komunistiskā terora upurus

Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece Līga Pandalone aicina piektdien pulksten 14 pie piemiņas akmens blakus bijušajai Valkas dzelzceļa stacijai uz atceres brīdi, veltītu komunistiskā terora upuriem. Šajā dienā nolieksim galvas, pieminot tos Latvijas iedzīvotājus, kurus 1941. gadā naktī no 13. uz 14. jūniju deportēja uz Padomju Savienības iekšzemes apgabaliem. No Latvijas bez tiesas sprieduma, iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem lopu vagonos izveda 15424 civiliedzīvotājus, no Valkas dzelzceļa stacijas – vairāk kā 90 Valkas un apkārtnes iedzīvotājus.