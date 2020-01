Valkā svētku egles pārvērš šķeldā

Šonedēļ no Lugažu laukuma tika aizvesta pilsētas galvenā svētku egle, kas par savu izskatu saņēma iedzīvotāju komplimentus. Valkas Ziemassvētku egle tika dēvēta par vienu no skaistākajām svētku eglēm Latvijas pilsētās. “Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka to pilsētai uzdāvināja valcēniešu Kašu ģimene.

Novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks Inārs Šalders stāsta, ka šonedēļ svētku egles ir novāktas un aizvestas uz šķeldošanu. Tā tiek izmantota kurināšanai.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai jaunie dekori – putni un bumbas –, kas iedzīvotājus priecēja Rīgas un Raiņa ielas skvērā, tiks atstāti vai noņemti līdz ar visiem svētku dekoriem. I. Šalders skaidro, ka svētku dekori tiks noņemti un tas jau ir izdarīts, jo tie saulē bojājas, vairs nav nav tik spoži un zaudē krāsu.